Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.234,13 %-0,42
        DOLAR 32,2711 %-0,21
        EURO 34,7746 %-0,08
        GRAM ALTIN 2.405,83 %0,51
        FAİZ 44,91 %0,34
        GÜMÜŞ GRAM 28,17 %1,95
        BITCOIN 65.205,00 %2,29
        GBP/TRY 40,6075 %0,04
        EUR/USD 1,0769 %0,06
        BRENT 83,59 %0,76
        ÇEYREK ALTIN 3.933,27 %0,51
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA | 2024 Temmuz en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli zammı son durum - Merak Edilenler Haberleri

        Emekli zammı son durum: 2024 Temmuz'da emekli maaşı ne kadar olacak ve yüzde kaç zam gelecek?

        Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Emekli zammı oranı, 4 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte şekillenmeye başladı. Milyonlarca SSK, Bağ-Kur'luyu ilgilendiren emekli zammı 2024 Temmuz ayında Haziran enflasyonun netleşmesiyle beraber zamlanacak. İşte, SSK, Bağ-Kur 2024 Temmuz emekli zammı ile en düşük emekli maaşı hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 10:34 Güncelleme: 06.05.2024 - 08:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Emekli maaş zammı netleşmeye başladı. 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek olan emekli zammı için kritik veri belli oldu. Dört aylık enflasyon farkının netleşmesiyle yeni emekli maaşları da şekillenmeye başladı Peki, 2024 Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, emekli maaş zammı hakkında güncel bilgiler...

        • 2

          EMEKLİYE ARA ZAM VAR MI?

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, enflasyon ve sözleşme kaynaklı farkların temmuzda emekli maaşlarına yansıyacağını ancak bunun dışında bir zam yapılmayacağını ifade etti.

        • 3

          EMEKLİ ZAMMINDA 4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerinin zam oranını belirlemede etkili 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

          Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16 ve nisan ayı için 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

          Böylece nisan ayı itibarıyla 4 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 18,70 olarak belirlendi.

          Net rakamlar ise Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.

        • 4

          EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ŞEKİLLENİYOR

          Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın 4 Nisan tarihli haberine göre; Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 15 oranında toplu sözleşme zammı yapıldı. Ocak-haziran döneminde ise, enflasyonun yüzde 15’i aşan kısmı kadar fark temmuz ayında maaşlara yansıtılacak.

        • 5

          TEMMUZDA EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

          Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda 2024 yılı enflasyonu orta noktası yüzde 36 olmak üzere yüzde 30 - 42 aralığında tahmin edildi. Para Politikası Kurulu’nun 5 puanlık faiz artışı kararı aldığı son toplantıya ilişkin açıklama enflasyon tahmininde yukarı yönlü revizyona gidileceği şeklinde değerlendirildi. Merkez Bankası’nın ikinci enflasyon raporu 9 Mayıs’ta açıklanacak.

        • 6

          Mevcut projeksiyonlara göre haziran ayında yıllık enflasyonun yüzde 75 olması halinde, ocak - haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 27,21 olacak.

          Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 27,21 oranındaki enflasyon farkı oranında artış yapılacak.

        • 7

          Memur maaşları ve emekli memur aylıklarında artış yapılırken farklı bir hesaplama yöntemi izleniyor. Buna göre, öncelikle ocak ayındaki yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı dikkate alınarak 6 aylık enflasyon farkı hesaplanacak. Memurlar ve emekli memurlar için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 10.62 olacak.

          Bunun üzerine geçen yıl imzalanan toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 10 oranında artış yapılacak. Böylece, memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 21.68 oranında artacak.

        • 8

          Yeni bir kanun çıkartılmadığı takdirde enflasyon oranı kaç olursa olsun temmuz ayında memur maaşları ve emekli memur aylıklarındaki artış SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarındaki artıştan düşük kalacak.

        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kabinede gündem öğretmen ataması
        Kabinede gündem öğretmen ataması
        Barıştırmak istemişti... Oğlunun yanında öldürdüler!
        Barıştırmak istemişti... Oğlunun yanında öldürdüler!
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        Galatasaray'dan tarihi rekor!
        Galatasaray'dan tarihi rekor!
        3 çocuk babasıydı! Kahvede kanlı kavga!
        3 çocuk babasıydı! Kahvede kanlı kavga!
        180 günlük felaket durumu: Selde can kaybı artıyor!
        180 günlük felaket durumu: Selde can kaybı artıyor!
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Ünlü şarkıcının acı günü
        18 il için sarı kod! 4 bölgede sağanak
        18 il için sarı kod! 4 bölgede sağanak
        Günün hangi saatinde duş alınmalı?
        Günün hangi saatinde duş alınmalı?
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        1. Lig'de çılgın gün!
        1. Lig'de çılgın gün!
        200 yıllık bina küle döndü
        200 yıllık bina küle döndü
        Kilis'te aile faciası! Eşi ve 3 çocuğunu öldürüp intihar etti
        Kilis'te aile faciası! Eşi ve 3 çocuğunu öldürüp intihar etti
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        400 yıl öncede yaşıyorlar: Teknolojiyi reddeden Amish halkı
        400 yıl öncede yaşıyorlar: Teknolojiyi reddeden Amish halkı
        Hıdırellez, yurdun dört bir yanında kutlandı
        Hıdırellez, yurdun dört bir yanında kutlandı
        "'Hakim'iyet bila kaydü şart"
        "'Hakim'iyet bila kaydü şart"
        Fidan: Bu gerginlik daha büyük bir savaşın habercisi de olabilir
        Fidan: Bu gerginlik daha büyük bir savaşın habercisi de olabilir
        "Ancak Ziyech gölgede bırakabilirdi"
        "Ancak Ziyech gölgede bırakabilirdi"
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Habertürk Anasayfa