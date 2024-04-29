Emekliye kira ve fatura yardımı geliyor! Emeklilere bölgesel destek formülü nedir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni bir formül üzerinde çalışılıyor. 'Emekliye bölgesel destek' olarak adlandırılan çalışma kapsamında, düşük emekli maaşı alan vatandaşların kira, fatura ve gıda yardımıyla desteklenmesi amaçlanıyor. Yeni düzenleme hakkında şu ana kadar bilinen tüm detayları haberimizde derledik.
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Emekli vatandaşların refah seviyesini artırmak için yeni bir düzenleme gündeme geldi. 10 bin TL emekli maaşı alan vatandaşlar, yaşadıkları bölgenin ekonomik koşulları göz önüne alınarak çeşitli şekillerde desteklenecek. İşte, 'emekliye bölgesel destek' uygulamasının detayları...
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EMEKLİYE BÖLGESEL DESTEK FORMÜLÜ NEDİR?
Emekliler ile ilgili yeni bir düzenleme gündemde. 'Bölgesel destek' olarak adlandırılan düzenlemeye göre; şu anda en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL olan vatandaşlara elektrik, kira, gıda, su ve doğalgaz yardımı yapılacak. Bu düzenleme uygulanırken kişinin yaşadığı şehrin ve bölgenin ekonomik koşulları göz önüne alınacak.
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EMEKLİYE BÖLGESEL DESTEK FORMULÜNÜN ŞARTLARI NELERDİR?
Edinilen bilgiye göre; kişinin destek alması için gelirinin 10 bin TL'yi geçmemesi,
Hane içindeki tek gelirin 10 bin TL'lik emekli maaşı olması ve başka gelirin olmaması,
Kişinin kirada oturması şartı aranacak.
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EMEKLİYE BÖLGESEL DESTEK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Henüz çalışmada son aşamaya gelinmedi; kriterler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından netleştirecek. Ardından Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. Düzenleme, resmileştiğinde haberimize ekleyeceğiz ancak şu anda resmi bir açıklama yok.