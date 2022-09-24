Emekli zammı ne kadar olacak ve maaşlara nasıl yansıyacak? Ocak emekli zammı ile en düşük, en yüksek emekli maaşı ne kadar olur?

Emekli zammı ne kadar olacak? Ocak 2023 Emekli zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı

Temmuz ayında yapılan emekli zammında 6 aylık enflasyon verileri baz alınmış ve emeklilere %42,35 oranında zam uygulanmıştı. Yeni yıla yaklaşılmasıyla birlikte milyonlarca emekli tarafından emekli zammı konusu yeniden gündeme geldi. İşte konuyla ilgili merak edilen detaylar...

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