Emekli promosyonu veren bankalar: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar oldu, şartları neler?
Emekli banka promosyonu veren bankalar ücretlerini güncellemişti. Güncel emekli maaşı promosyon için son başvuru tarihi 30 Nisan. Bu tarihe kadar yapılan başvurularda Ziraat, Halkbank, Vakıfbank gibi kamu bankasından 12 bin TL'ye kadar yararlanılabiliyor. Hatırlanacağı üzere 28 Mart itibariyle başvuru yapanların promosyonları hesaplara yatmaya başlamıştı. İşte 2024 Emekli promosyonu veren bankalar listesi ve tğm bilgiler…
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Ziraat, Halkbank, Vakıfbank üç kamu bankası emekli promosyon miktarını güncelledi. 2024 yılının Nisan ayında da bankalar promosyon yarışına devam ediyor. 8-12 bin TL arasında olan promosyon ödemeleri için başvurular 28 Mart tarihiyle başladı. Son gün 30 Nisan olarak duyuruldu. Peki en yüksek emekli promosyonu ne kadar, hangi banka veriyor? İşte, banka banka emekli promosyon ödemeleri…
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EMEKLİ PROMOSYON 2024 LİSTESİ
Emekli promosyonları ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.
Işıkhan, kamu bankalarının pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını alacağını duyurdu.
Promosyon ödemelerinin 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıklayan Işıkhan, "Diğer bankalarla da, promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa süre içinde bu konuda da gelişmeleri emeklilerimiz görecek" dedi.
VAKIFBANK, HALKBANK VE ZİRAAT BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR OLACAK?
21 Mart'ta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan; "Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum. Banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler. Yeni banka promosyon rakamlarının emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
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EMEKLİ BANKA PROMOSYONU BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Banka promosyonu başvuruları ilgili bankanın şubelerinden, internet bankacılığından mobil uygulaması üzerinden ATM’lerden ve SMS yöntemiyle başvuru yapabilirler. Promosyon ödemelerinden yararlanabilmek için maaş ödemelerinin 3 yıl boyunca ilgili bankadan alınacağına dair taahhüt verilmesi gerekmektedir.
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EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI GÜNCELLENDİ!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu bankalarının emekli promosyon kampanyası güncellemesi için 25 Mart Pazartesi gününü işaret etti. Bu kapsamda Ziraat Bankası ve Halkbank emekli maaşı promosyonlarını güncelledi.
ZİRAAT BANKASI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;
10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,
10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,
15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,
20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile almak isteyen müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
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HALKBANK GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Halkbank'ta emekli maaşınıza 12 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan duyuruda "Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir. 28.03.2024 tarihinden itibaren yeni dönem promosyon ödemelerine başlanacaktır.
25.03.2024 tarihinden itibaren başvurularınızı tüm Halkbank şubelerimizden gerçekleştirebilirsiniz.
ATM, İnternet Şube ve Dialog kanallarımızdan yapılan promosyon başvurularında, varsa devam eden promosyon taahhüdüne ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilerek ödeme yapılacaktır.
Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır." ifadelerine yer verildi.
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VAKIFBANK GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU NE KADARDI?
1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;
3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,
3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,
7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,
10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL
3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
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AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
0 - 9.999 TL maaş alanlara 6.250 TL promosyon,
10.000 TL - 14.999 TL maaş alanlara 10.000 TL promosyon
15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlara 12.500 TL promosyon,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.
YAPI KREDİ
28 Mart 2024 – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 5.500 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 8.750 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 11.000 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 13.000 TL nakit promosyon ödenir.
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GARANTİ BANKASI
Maaşları 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 8.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 10.000TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere ise 12.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor. Emekli promosyon avantajından 28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşteriler yararlanabilir.