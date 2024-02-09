Emekli olunca ne kadar maaş alırım? E-devlet üzerinden öğrenin!
E-Devlet'e yeni bir özellik geldi. Çalışanların emekli olduklarında ne kadar maaş alacağını gösteren yeni güncelleme sayesinde vatandaşlar olası emekli maaşlarını öğrenebiliyor. 3 bin 600 prim gününü tamamlamış olan herkes, 4A emekli maaşı aylık bilgisine ulaşabiliyor. İşte,"Emekli olunca ne kadar maaş alırım?" sorusuna cevap arayanlar için e-Devlet üzerinden emekli maaşı hesaplama ekranı...
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"Emekli olunca ne kadar maaş alırım?" sorusuna yanıt, e-Devlet'ten geldi. Getirilen yeni özellik sayesinde çalışanlar, emekli olduklarında ne kadar maaş alabileceğini görebiliyor. Bu özelliği kullanmak isteyenlerin en az 3 bin 600 prim günü olması gerekiyor. Peki, e-Devlet üzerinden 4A emekli maaşı nasıl sorgulanır? İşte, emekli maaş sorgulama ekranı...
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EMEKLİ OLUNCA NE KADAR MAAŞ ALIRIM?
E-devlet üzerinden getirilen yeni özellik sayesinde çalışanlar olası emekli maaşlarını hesaplayabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesin olmamakla beraber emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor. Ancak emekli maaşınızı öğrenebilmeniz için en az 3 bin 600 prim gününü doldurmuş olmanız bekleniyor.
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E DEVLET'TEN 4A EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Ne kadar emekli maaşı alacağınızı öğrenmek için şu adımları takip edin;
- E-devlete giriş yapın,
- Arama kısmına "Ne kada emekli maaşı alırım?" diye yazıp arama yapın,
- Karşınıza gelen ekranın ilk başlığı olan "4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" sekmesine tıklayın.
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