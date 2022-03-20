Emekliye bayram ikramiyesinin yatırılacağı tarih, 2022 Ramazan ayına az bir süre kalmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve yakınları tarafından merak konusu oldu. Asgari ücrette yapılan zammın bayram ikramiyelerine de yansıtılması konuşuluyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...