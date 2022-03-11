Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Ramazan Ayı'nın yaklaşmasıyla birlikte emekliler tarafından bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Merak edenler için emekli maaşı bayram ikramiyesiyle ilgili detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...