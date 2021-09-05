Elvan'dan dayanıklı büyüme vurgusu

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2022-2024 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2022-2024 Orta Vadeli Program'ı için Twitter hesabından yaptığı paylaşımda dayanıklı büyüme vurgusu yaptı.

Elvan, "Özel sektör öncülüğünde dayanıklı bir büyüme için makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.