Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Teknoloji Uygulama

Elon Musk, Twitter'a 20 milyar dolar değer biçti

Dünyanın önde gelen milyarderlerinden Elon Musk, Twitter'ı aldığından bu yana değer kaybı sürüyor. Son olarak şirket çalışanlarına gönderdiği bir bilgilendirme metninde Twitter'a 20 milyar dolar değer biçtiği öğrenildi. Musk, sosyal medya platformunu 44 milyar dolara satın almıştı

Giriş: 26.03.2023 - 14:08 | Güncelleme: ABONE OL
Elon Musk, Twitter'a 20 milyar dolar değer biçti

Global çapta teknoloji devi firmaların sahipleri ve CEO'ları son dönemde en çok kazananlar arasında yer alıyorlar. Ancak pandemi sonrası dönemde umduğunu bulamayan tekno zenginler, kayıplar yaşamaya başlamışlardı.

Bunların başında ise Tesla, SpaceX gibi devasa firmaların sahibi Elon Musk geliyor. Musk, Twitter'ı satın alması ile birlikte başlayan süreçte, hem para hem de itibarını büyük ölçüde kaybediyor.

44 MİLYAR DOLARA ALMIŞTI YARISINDAN FAZLASI ERİDİ

Twitter'ı 2022 yılının kasım ayında 44 milyar dolara satın alan ve CEO'su olan Elon Musk, sosyal medya şirketinin çalışanlarına yaklaşık 20 milyar dolarlık bir değerlemeyle hisse senedi hibeleri teklif etti. Musk'ın Twitter personeline gönderdiği e-posta ile bunu açıkladığı belirtildi. Bu durum ise Musk'ın sosyal medya platformunu satın almak için ödediği 44 milyar doların yarısından fazlasının buharlaştığını ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz senenin sonundan bu yana değer kaybeden ve birçok özelliğini paralı hale getiren Twitter için Elon Musk, aralık ayında Twitter'ın 2023'te "kabaca nakit akışı başabaş noktası" olma yolunda ilerlediğini, çünkü en iyi reklamverenlerin milyarderin devralınmasından sonra sosyal medya platformundaki harcamalarını azalttığını söylemişti.

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN EN ÇOK KAYBEDENİ OLMUŞTU

Teknolojinin önde gelen milyarderleri için pandemi sonrası dönem zor geçiyor. Özellikle 2022'de büyük kayıplar yaşayan tekno devler, şirketlerinden işten çıkartmalara başlamıştı. Bu dönemde en büyük kaybı yaşayan ise Elon Musk olmuştu. Twitter'ı aldığından bu yana birçok eleştiri ile karşı karşıya kalan Musk'ın kaybı devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
VIP tuvalet görenleri şaşırttı! Giriş ücreti 25 TL
VIP tuvalet görenleri şaşırttı! Giriş ücreti 25 TL
Protestolar Fransa'yı karıştırdı! Hükümetten geri adım yok
Protestolar Fransa'yı karıştırdı! Hükümetten geri adım yok
100 bin imzada son durum
100 bin imzada son durum
MSB 30 bin 62 personel alımı yapacak!
MSB 30 bin 62 personel alımı yapacak!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.