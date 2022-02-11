SON DAKİKA | Elektrikte kritik zirve başladı! Elektrik fatura düzenlemesi ne zaman ve nasıl olacak?

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Elektrik faturalarında yaşanan artışın üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile 21 elektrik dağıtım şirketinin üst düzey yöneticisi toplandı.

Basına kapalı olarak yapılan toplantıda enerji fiyatları, afet durumunda yaşanan kesintiler, alt yapı yatırımlarının masaya yatırılması ve toplantı bitiminde Bakan Dönmez'in açıklama yapması bekleniyor.

SINIR YÜKSELTİLDİ

1 Ocak 2022 itibarıyla kademeli tarife uygulamasına geçildi. Buna göre mesken aboneleri için aylık 150 kilowatta kadar tüketim miktarları için fiyat 1,37 TL / kilowatt; 150 kilowattın üstündeki kısım için ise 2,06 TL/ kilowatt oldu.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ocak sonunda aylık kotayı 150 kilowattan 210 kilowatta yükseltildiğini açıkladı.