18 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
EPDK, elektrik sektörüne ilişkin 1 Ocak’tan geçerli önemli bazı kararlar aldı. TEİAŞ’ın sahip olduğu iletim sistemini kullanan santrallardan, megavat başına tahsil edilen “sistem kullanım bedeli” yüzde 33.54, kilovatsaat üzerinden alınan bedel yüzde 7.7 ve “sistem işletim bedeli” de yüzde 121.43 oranında artırıldı.
Tüketici ya da elektrik abonesi için de söz konusu bedellerde artış yapıldı. Tüketici tarafında sistem kullanım bedeli (megavat başına) yüzde 37.04, kilovatsaat üzerinden alınan bedel yüzde 34.62, sistem kullanım bedeli de yüzde 110.96 oranında yükseltildi.
ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ MEKTUP YAZDI
Bu zamlar sonrasında özel sektör santrallarının çatı örgütü EÜD, harekete geçti. EPDK ve TEİAŞ’a birer mektup yazdı. HABERTÜRK, bu mektubun ayrıntılarına ulaştı.
Mektupta, nelere işaret edildi? İletim sistemine, yüzde 11.8 olarak açıklanan yıllık enflasyon oranının çok üzerinde artış yapıldığı belirtildi. Bunun, elektrik üreticilerini büyük bir yük ile karşı karşıya bıraktığı ifade edildi.
DAĞITIM SİSTEMİ ZAMMI
Dağıtım sistemine bağlı olan üreticilerin durumuna da işaret edilen mektupta, dağıtımda Ekim 2019 tarifesine göre yüzde 40, Ocak 2019’a göre yüzde 79 oranında artış yapıldığı kaydedildi.
“SANTRALLAR AYAKTA KALAMAZ”
Elektrik üretim sektöründe yaşanan finansal sürdürülebilirlik sorununa işaret edilen mektupta, böyle bir dönemde bu denli ek yükler bindirmenin santralların finansal tablolarının daha da bozulmasına yol açacağı, birçok santralın ayakta kalmakta zorlanacağı görüşü öne sürüldü.
Bu tür maliyet artışlarının finansal zorlukları daha da derinleştireceği, sektörde yatırım ortamını zedeleyeceği, yatırımcıların da yeni yatırımlardan kaçınmaları sonucunu doğuracağı savunuldu.
“TÜKETİCİYE YANSIR”
Herhangi bir sektörde her türlü maliyet artışının tüketici fiyatlarına yansıyacağı görüşünün dile getirildiği belirtilen mektupta, iletim ve dağıtımda yaşanan yüksek artışların da tüketici tarifelerine yansımasının kaçınılmaz olduğu belirtildi.
Mektupta, elektrik üreticilerine uygulanan iletim ve dağıtım tarifelerinin yeniden değerlendirilmesi, yıllık enflasyona uygun bir oranda güncellenmesi talep edildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!