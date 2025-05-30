'Elektrikli ve Düzceli' araç ile TBMM'ye geldi - Otomobil Haberleri

'Elektrikli ve Düzceli' araç ile TBMM'ye geldi - Otomobil Haberleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, yerli elektrikli araç üreticisi Volta'nın yeni aracını test etti.

🚙 Volta



Elektrikli ve Düzceli… pic.twitter.com/DWj7FSqfDM — Mustafa Varank (@varank) May 29, 2025

REKLAM advertisement1

Varank, Volta'nın ürettiği elektrikli şehir aracı ile evinden TBMM'ye yaptığı yolculuğu sosyal medya hesabından paylaştı.

'Elektrikli ve Düzceli' ifadesi ile paylaşım yapan Varank, L7 sınıfı aracın tasarım ve geliştirilme sürecinin Düzce'de yapıldığını ve fiyatının da makul olacağını sözlerine ekledi.

TEK ŞARJ İLE 150 KM

Volta'nın yeni geliştirdiği elektrikli 'micro' aracın teknik özellikleri, önceki aylarda gerçekleşen Motobike İstanbul fuarında açıklanmıştı.

REKLAM

Etkinlikte sergilenen ve G3 ismi verilen araç, 269 cm uzunluğunda, 150 cm genişliğinde ve 170 cm yüksekliğinde.

450 kg ağırlığındaki aracın azami hızı 90 km, menzil değeri ise 150 km olarak açıklanıyor.

96 Volt*100 Amper kapasiteli lityum demir fosfat bataryanın görev yaptığı aracın gücü ise 13 kW (18 beygir) kadar.

MOTOSİKLET EHLİYETİ İLE KULLANILABİLİYOR

Volta G3'ünde dahil olduğu L7 sınıfında yer alan araçlar, elektrik motorlu araçlarda akü ağırlığı hariç yüksüz ağırlığı 0.4 tonu (yük taşıma amaçlı araçlarda 0.55 ton), azami net gücü de 15 kW'ı geçmeyen dört tekerlekli araçlar olarak sınıflandırılıyor.

Bu sınıfa giren araçları kullanmak için 16 yaşını doldurmuş ve motosiklet ehliyetine sahip olmak yeterli oluyor.