19 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Elektrik üretim ve depolama tesislerinin kabul işlemlerinin mevzuat ve standartlara uygun yapılmasına ilişkin esaslar belirlendi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Elektrik üretim ve depolama tesislerinin kabul işlemlerinin ilgili mevzuat ve standartlara uygunluğunu, can, mal, saha emniyeti sağlanarak tesislerin iletim ve dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanmasını amaçlayan yönetmeliğe göre, kabul ve tutanak işlemleri yetkisi Bakanlığa ait olacak. Bu yetki, Bakanlıkça doğrudan ya da Bakanlığın yetkilendirdiği Proje Onay Birimi (POB) tarafından kullanılabilecek.
Tesisler için gerekli tüm izin, ruhsat ve onay süreçlerinin lisans/tesis sahibi tarafından süresi içinde tamamlanması zorunlu olacak.
Bu tesislerde, belgeli olmayan, standart dışı malzeme ve ekipman kullanılamayacak. Kullanılan malzeme ve ekipmanlarda TSE belgesi şartı aranacak. Standardı bulunmayan konularda, TSE tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu ispat eden Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası) bulunması gerekecek.
KABUL HEYETİ
Kabul başvuruları, yetkili proje onay birimi tarafından 5 iş günü içinde incelenecek ve kabul heyeti başvuru tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde tesiste hazır bulunacak.
Kabul heyeti ilgili proje onay birimi tarafından kendisini temsilen bir mühendisin başkanlığında, POB mühendisi, sistem işletmecisi mühendisi, lisans/tesis sahibi veya imzaya yetkili temsilcisi ve görevlendireceği mühendisle ilgili POB'un talep etmesi halinde imzaya yetkili yüklenici temsilcisi, diğer kamu kurum ve kuruluş mühendisiyle oluşturulacak.
10 kilovat ve altı çatı ve cephe uygulamalı güneş enerjisi santralleri tesisleri için kabul heyeti, ilgili POB tarafından kendisini temsilen bir mühendisin başkanlığında, POB mühendisi ve tesis sahibi/yetkili temsilcisinden oluşacak.
TESİSTE GERİLİM UYGULANMASI
Proje onayı olmayan tesislere gerilim uygulanamayacak. Tesise gerilim uygulanması sırasında ya da sonrasında can, mal ve saha emniyetini riske edici bir hususun tespiti halinde, tesisin enerjisi bu durum giderilinceye kadar sistem işletmecisi tarafından kesilecek.
Projesi, POB tarafından onaylanmamış veya yapımı tamamlanmamış üniteler için kabul başvurusu yapılamayacak.
Ayrıca, tesisin onaylı projesine uygunluğundan, imalatından, yapımından ve işletmesinden doğabilecek her türlü olumsuz durumdan sırasıyla lisans/tesis sahibi, yüklenici, imalatçı ve proje müellifi sorumlu olacak.
Yönetmelik, 1 Nisan'da yürürlüğe girecek.
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