Elektrik şebekeleri için 5,4 milyar liralık yatırım yapıldı

AA

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin (ELDER) 2019 verilerini içeren Sektör Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, geçen yıl itibarıyla dağıtım sistemini kullanan toplam tüketici sayısı önceki yıla oranla yüzde 2,99 artarak 44 milyon 958 bin 326 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelindeki elektrik dağıtım şirketlerinin hat uzunluğu da belirlendi. Rapora göre, 1 milyon 190 bin kilometrelik hattın 967 bin kilometresini havai hatları oluştururken, 223 bin kilometresi yer altı iletimiyle gerçekleşti.

Türkiye'deki toplam trafo sayısı 485 bin 933 olarak hesaplandı. Trafoların kapasitesi ise 169 bin 60 megavolt amper seviyesinde bulunuyor.

7 MİLYAR LİRAYI AŞAN TOPLAM YATIRIM MİKTARI

Türkiye genelinde faaliyet gösteren toplam 21 dağıtım şirketinin şebeke yatırımları 5 milyar 372 milyon liraya ulaştı.

Çevre, güvenlik ve yasal zorunluluğu bulunan diğer yatırımlar 972 milyon lira olarak hesaplanırken, şebeke işletim sistemi yatırımları 585 milyon 322 bin lira oldu.

Sayaç yatırımları yaklaşık 23 milyon 500 bin lira, yatırım harcaması niteliğindeki diğer harcamalar ise 90 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle, Türkiye'de hizmet veren 21 elektrik dağıtım şirketinin geçen yıl toplam yatırım seviyesi 7 milyar 242 milyon liraya ulaşmış oldu.

İSTİHDAMA KATKI VE AR-GE PROJELERİ

Türkiye'nin 7 bölgesinde faaliyet gösteren toplamda 21 elektrik dağıtım şirketi, geçen yıl itibarıyla 56 bin 903 kişiye istihdam sağladı. Bunun 24 bin 211'i kadrolu olarak çalıştı.

Rapora göre, ELDER, 2014 Temmuz ile 2020 Temmuz dönemlerinde 194 adet Ar-Ge projesi gerçekleştirdi.

Toplam projelerin yüzde 18,04'ünü malzeme teknolojisi, yüzde 17,01'ini izleme ve kontrol ve yüzde 13,40'ını ise şebeke işletim projeleri oluşturdu.