Elden Ring sistem gereksinimleri nelerdir? Elden Ring kaç GB boş alan istiyor?

Bu parçalanışın ardından “Great Rune” adı verilen güç parçaları, bölgenin yarı tanrıları arasında kanlı bir savaşın başlamasına sebep oldu. Her biri Elden Ring’in gücüne sahip olmak isteyen bu yarı tanrılar, dünyayı yıkıma sürüklerken halk sefaletin içine gömüldü. Oyuncu, “Tarnished” adı verilen, kutsal ışıltısını kaybetmiş, sürgün edilmiş ve zamanla unutulmuş bir savaşçının rolünü üstlenir. George R.R. Martin’in mitolojik arka planını yazdığı bu evren, FromSoftware’in karanlık atmosferiyle birleştiğinde, oyuncuya sadece bir oyun değil, aynı zamanda çözülmeyi bekleyen bir efsane sunar.

ELDEN RİNG KAÇ GB?

Elden Ring, sunduğu devasa açık dünyası, detaylı harita yapısı, zengin karakter modelleri, çevresel efektler ve sinematik anlatımıyla oldukça geniş bir veri alanına ihtiyaç duyan bir yapımdır. Oyunun standart dijital sürümünü kurmak isteyen bir oyuncunun, sisteminde yaklaşık 60-70 GB arasında boş depolama alanı ayırması gerekir. Ancak bu değer, yalnızca temel kurulum dosyaları içindir. Zamanla gelen güncellemeler, ek içerikler, genişleme paketleri (DLC) ve yamalar bu dosya boyutunu artırabilir.

ELDEN RİNG SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Elden Ring, derinlemesine hikâye anlatımını seven, keşfetmeyi ve sabırlı oynamayı seven oyuncular için biçilmiş kaftandır. Oyun, yüksek zorluk seviyesiyle tanındığı için aksiyon RPG türüne alışkın, strateji geliştirmekten hoşlanan, her düşman karşılaşmasını bir meydan okuma gibi gören ve öğrenme sürecine değer veren oyunculara hitap eder. Sabırsız veya sadece hızlı ilerlemeye alışık olan oyuncular için ilk başta zorlayıcı olabilir. Çünkü Elden Ring, oyuncunun başarısızlıklarını öğretici birer deneyime dönüştürmesini bekler.

Minimum Sistem Gereksinimleri (Oyunu en düşük ayarlarda çalıştırmak için gereken donanım):

İşletim Sistemi: Windows 10 (yalnızca 64-bit) gerekir. Oyunun 64-bit mimari üzerine kurulmuş olması, daha fazla RAM desteği ve daha kararlı performans sunması açısından zorunludur.

İşlemci (CPU): Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 3 3300X istenir. Bu işlemciler, oyunun temel fiziksel hesaplamalarını ve düşman AI hareketlerini yeterli düzeyde işleyebilir. Alt seviye işlemcilerde takılmalar görülebilir.

12 GB RAM: Elden Ring'in açık dünya yapısı sürekli veri yüklemesi yapar; dolayısıyla 8 GB altı sistemlerde ciddi darboğazlar yaşanabilir.

Ekran Kartı (GPU): NVIDIA GeForce GTX 1060 (3 GB) veya AMD Radeon RX 580 (4 GB) olmalıdır. Düşük çözünürlükte ve orta seviye grafik ayarlarında stabil FPS verebilecek giriş seviyesi ekran kartlarıdır.

Depolama: En az 60 GB boş alan gerekir. Güncellemeler ve eklenti paketleriyle birlikte bu miktar 80 GB’a kadar çıkabilir. Hard disk kullanımı mümkündür ama SSD tavsiye edilir.

DirectX: Sürüm 12 şeklindedir. Grafik motorunun görsel efektlerini ve shader yapısını tam olarak destekleyebilmek için gereklidir.

Önerilen Sistem Gereksinimleri (Yüksek ayarlarda akıcı oynanış için ideal donanım):

İşletim Sistemi: Windows 10 veya Windows 11 (64-bit) en doğrusudur. Yeni işletim sistemleri özellikle bellek yönetimi ve CPU kullanım verimliliğinde iyileştirmeler sunar.

İşlemci (CPU): Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 5 3600X gereklidir. Büyük haritalarda ve yoğun düşman bölgelerinde işlemci yükünü rahatlıkla kaldırır, akıcı deneyim sağlar.

16 GB RAM: Arka planda çalışan sistem servisleri ve online bileşenlerle birlikte oyunun yüksek kaliteli ortam detaylarını destekleyecek miktardır.

Ekran Kartı (GPU): NVIDIA GeForce RTX 3060 / 3070 veya AMD Radeon RX 6700 XT ultra ayarlarda, 1080p / 1440p çözünürlükte yüksek kare hızıyla oynamak için yeterlidir. Ray tracing desteği ise opsiyonel olarak açılabilir.

Depolama: NVMe SSD ve en az 80 GB boş alan, SSD sayesinde yükleme ekranları ciddi oranda kısalır, harita geçişleri daha akıcı olur.

Ses Kartı: DirectX uyumlu entegre veya harici ses kartı kaliteli bir ses deneyimi, atmosferik öğelerin daha etkileyici olmasını sağlar.

144Hz destekli monitör kullanımı, refleks gerektiren boss savaşlarında daha duyarlı kontrol hissi sağlar. Oyunun tasarımı gamepad odaklı olduğu için kontrolcü ile oynamak, fare-klavye kombinasyonuna göre daha doğal bir deneyim sunabilir. Yoğun grafik yüklemesi nedeniyle ekran kartı ve işlemcinin serin çalışmasına dikkat edilmeli. Kaliteli bir soğutma sistemi uzun süreli oyun oturumlarında fark yaratır.