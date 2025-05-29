Elden Ring sistem gereksinimleri nelerdir? Elden Ring kaç GB boş alan istiyor?
Elden Ring, karanlık fantezi evrenini epik bir anlatımla harmanlayan, gizemli, büyüleyici ve aynı zamanda trajik bir hikâyeye sahip aksiyon rol yapma oyunudur. Oyunun ana sahnesi, "Lands Between" adı verilen, tanrılarla insanların, devlerle ejderhaların, lanetle kutsamanın iç içe geçtiği kadim bir diyar. Bu topraklar, bir zamanlar Elden Ring adı verilen kutsal bir yapının bütünlüğü sayesinde düzen ve denge içindeydi. Ancak bu yüzük parçalandığında, beraberinde getirdiği Altın Düzen de yıkıldı.
Bu parçalanışın ardından “Great Rune” adı verilen güç parçaları, bölgenin yarı tanrıları arasında kanlı bir savaşın başlamasına sebep oldu. Her biri Elden Ring’in gücüne sahip olmak isteyen bu yarı tanrılar, dünyayı yıkıma sürüklerken halk sefaletin içine gömüldü. Oyuncu, “Tarnished” adı verilen, kutsal ışıltısını kaybetmiş, sürgün edilmiş ve zamanla unutulmuş bir savaşçının rolünü üstlenir. George R.R. Martin’in mitolojik arka planını yazdığı bu evren, FromSoftware’in karanlık atmosferiyle birleştiğinde, oyuncuya sadece bir oyun değil, aynı zamanda çözülmeyi bekleyen bir efsane sunar.
ELDEN RİNG KAÇ GB?
Elden Ring, sunduğu devasa açık dünyası, detaylı harita yapısı, zengin karakter modelleri, çevresel efektler ve sinematik anlatımıyla oldukça geniş bir veri alanına ihtiyaç duyan bir yapımdır. Oyunun standart dijital sürümünü kurmak isteyen bir oyuncunun, sisteminde yaklaşık 60-70 GB arasında boş depolama alanı ayırması gerekir. Ancak bu değer, yalnızca temel kurulum dosyaları içindir. Zamanla gelen güncellemeler, ek içerikler, genişleme paketleri (DLC) ve yamalar bu dosya boyutunu artırabilir.
Fotoğraf kaynak: Elden Ring
Özellikle FromSoftware gibi detay odaklı bir geliştiricinin elinden çıkmış olan Elden Ring, oyun motorunun sunduğu efektler, çevresel derinlik ve animasyonlar açısından yüksek kaliteli veri dosyalarıyla çalışır. Gölgelendirmeler, yüzey dokuları, NPC davranış kodları ve ara sahne geçişlerinin yüksek çözünürlükte işlenmiş olması, oyunun dosya boyutunu kaçınılmaz şekilde büyütmektedir. Ayrıca oyunun çok oyunculu bileşenleri, PvP sistemleri ve çevrim içi dünyalarla bağlantılı veriler de arka planda sürekli olarak güncellenir ve bu da zamanla yer ihtiyacını artırır.
Oyunu bir SSD üzerinde kurmak, hem yükleme sürelerini kısaltmak hem de akıcı bir deneyim elde etmek açısından önemlidir. Açık dünya içerisinde kesintisiz geçişler, harita içi hızlı seyahatler ve boss savaşlarının yüklenme süreleri açısından hızlı bir depolama birimi fark yaratabilir. Elden Ring, sadece görsel olarak değil, içeriksel anlamda da zenginliğiyle depolama tarafında cömert bir yer talep eder. Oyuna başlamadan önce, sisteminizde yeterli alan olduğundan ve güncellemeler için fazladan boşluk bırakıldığından emin olmak, ileride karşılaşılabilecek performans veya kurulum sorunlarının önüne geçmek için mühimdir.
ELDEN RİNG SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Elden Ring, derinlemesine hikâye anlatımını seven, keşfetmeyi ve sabırlı oynamayı seven oyuncular için biçilmiş kaftandır. Oyun, yüksek zorluk seviyesiyle tanındığı için aksiyon RPG türüne alışkın, strateji geliştirmekten hoşlanan, her düşman karşılaşmasını bir meydan okuma gibi gören ve öğrenme sürecine değer veren oyunculara hitap eder. Sabırsız veya sadece hızlı ilerlemeye alışık olan oyuncular için ilk başta zorlayıcı olabilir. Çünkü Elden Ring, oyuncunun başarısızlıklarını öğretici birer deneyime dönüştürmesini bekler.
Minimum Sistem Gereksinimleri (Oyunu en düşük ayarlarda çalıştırmak için gereken donanım):
Önerilen Sistem Gereksinimleri (Yüksek ayarlarda akıcı oynanış için ideal donanım):
144Hz destekli monitör kullanımı, refleks gerektiren boss savaşlarında daha duyarlı kontrol hissi sağlar. Oyunun tasarımı gamepad odaklı olduğu için kontrolcü ile oynamak, fare-klavye kombinasyonuna göre daha doğal bir deneyim sunabilir. Yoğun grafik yüklemesi nedeniyle ekran kartı ve işlemcinin serin çalışmasına dikkat edilmeli. Kaliteli bir soğutma sistemi uzun süreli oyun oturumlarında fark yaratır.