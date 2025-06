Ekrem Memnun: Hiçbir maç savaşmadan kazanılmaz

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamada bulunan Ekrem Memnun, "Son katıldığımız turnuvalarda zorlanıyorduk. Olimpiyat ve dünya şampiyonası kaçırdık. Türkiye gibi bir ülke için bu kabul edilebilir değil. Avrupa kupalarını kulüp seviyesinde domine ediyoruz. Her sene finaller görüyoruz, finalde iki takımla yer alıyoruz ama milli takım seviyesinde de büyük turnuvalarda olmayı hak ediyoruz. Büyük turnuvalarda yer almak, oyuncuları motive ediyor, basketbol kültürünü geliştirip ülkede basketbola ilgiyi artırıyor." ifadelerini kullandı.

Gruptan çıkarak turnuvada belli bir noktaya gelmek istediklerini kaydeden tecrübeli başantrenör, "Bu turnuvada bir şeyler yapmak istiyoruz. Oyuna yaklaşımımızdan dolayı takımımla gurur duyuyorum. Maçın büyük bölümünde oyun planına sadık kaldık. Tabii ki hatalar yaptık, bu hatalar da maçı kaybetmemize neden oldu ama bu karşılaşmada bazı artılar da gördük. Kaybettik, favorilerden birine karşı kaybettik. Bu mağlubiyetin bizi genel anlamda etkilemesine izin vermeyeceğiz. Tüm senaryolara karşı hazırlıklıydık. Gidip aramızda konuşacağız. Problemler üzerine çalışacağız. Yarın önümüzde yeni bir gün, yeni bir maç olacak." diye konuştu.

İsviçre ile yarın oynayacakları maçı da değerlendiren Ekrem Memnun, "İsviçre, her takım gibi burada olmayı hak ediyor. Her rakibe karşı sahaya çıkıp iyi mücadele etmeniz gerek. İsviçre burada çünkü maçlarını kazandılar ve kendilerini ispatladılar. Yarınki maça yüzde 100 hazır olacağız. Son ana kadar mücadele edeceğiz. Her takıma saygı göstermemiz gerek. Hiçbir maç savaşmadan kazanılmaz." yorumunu yaptı.

OLCAY ÇAKIR TURGUT: TAKIMIM VE TEKNİK EKİPLE GURUR DUYUYORUM Milli takım kaptanı Olcay Çakır Turgut, ortaya koydukları performanstan memnun olduğunu ve takımıyla gurur duyduğunu ifade etti. Takım arkadaşlarına gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür eden Olcay, "Fransa, turnuvanın favori takımlarından biri, bunu biliyorduk. Son turnuvalarda zorlanmıştık ama burada büyük bir adım attık. Takımım ve teknik ekiple gurur duyuyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Birkaç önemli hata yaptık ama bunların üzerine çalışacağız. İkinci maça hazırlanacağız." şeklinde konuştu. Grup aşamasında kalan iki maça da değinen tecrübeli basketbolcu, "Maçın büyük bölümünde öndeydik ama bazı hatalar yaptık. Sırada İsviçre ve Yunanistan maçlarımız var. Ev sahibi Yunanistan ile oynayacağız. Zorlu bir maç olacak. Yarın da İsviçre karşısında daha iyi bir takım olarak sahaya çıkacağız." diyerek sözlerini tamamladı. Potanın Perileri Fransa'ya mağlup! Haberi Görüntüle