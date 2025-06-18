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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Türkiye: 69 - Fransa: 71 | MAÇ SONUCU (Potanın Perileri Fransa'ya mağlup!) - Basketbol Haberleri

        Türkiye: 69 - Fransa: 71 | MAÇ SONUCU

        2025 FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu ilk maçında A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Fransa'yla karşı karşıya geldi ve rakibine 69-71 mağlup oldu. Son periyota kadar üstün götüren Potanın Perileri, bu sonuçla gruba mağlubiyetle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 19:22 Güncelleme: 18.06.2025 - 20:32
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        Potanın Perileri Fransa'ya mağlup!
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        A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu ilk maçında Fransa'ya 71-69 yenildi.

        Karşılaşmaya iyi hücum ederek başlayan milliler, ilk çeyrekte Olcay Çakır Turgut ve McCowan'ın etkili performansıyla skor üretmekte zorlanmadı. Milli takım, Brochant'ın üst üste bulduğu üç sayılık isabetlere rağmen ilk periyodu 23-22 önde bitirdi.

        Fransa, iki takımın da pota altından skor üretmeye çalıştığı ikinci periyotta Ayayi'nin kaydettiği sayılarla 17. dakikada 36-35 üstünlük yakaladı. Ay-yıldızlılar, periyodun sonlarında Sevgi Uzun ve Tilbe Şenyürek'in art arda attığı üç sayılık basketlerle devre arasına 44-36 önde gitti.

        Üçüncü çeyrekte iyi savunma yapan milli takım, skor üstünlüğünü korumayı başardı. Fransa, periyodun sonlarında Salaun'un top kayıplarından ürettiği basketlerle skor bulsa da üç sayı çizgisinin gerisinden kötü bir yüzdeyle şut attı. Türkiye, final periyoduna 54-48 üstünlükle girdi.

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        Son çeyreğe iki takım da hücumda istekli başladı. Milliler, iyi savunma yaparak rakibi zor şutlara yönlendirse de Olcay Çakır Turgut'un faul problemine girmesiyle hücumda zorlandı. Hücumda sorumluluk alan Salaun, peş peşe bulduğu basketlerle takımını skora ortak etti. Fransa, bitime 2 dakika 38 saniye kala Toure'nin üç sayılık basketiyle öne geçti: 64-65. Maç boyunca üç sayı çizgisinin gerisinden zorlanan Fransızlar, son iki dakikada Ayayi ile üst üste isabetler bularak skor üstünlüğünü elinde tuttu. Milli takım, son hücumdan faydalanamadı ve Fransa karşılaşmadan 71-69 galip ayrıldı.

        Turnuvaya yenilgiyle başlayan ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında yarın saat 17.30'da İsviçre ile karşılaşacak. Grubun diğer mücadelesinde ise Fransa ile Yunanistan, yarın saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

        Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da karşılaşmayı salonda takip etti.

        Salon: Barış ve Dostluk

        Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Geert Jacobs (Belçika), Natasa Dragojevic (Karadağ)

        Türkiye: Alperi Onar 7, Olcay Çakır Turgut 18, Sinem Ataş 3, Tilbe Şenyürek 3, McCowan 20, Elif İstanbulluoğlu, Sevgi Uzun 8, Gökşen Fitik 8, Elif Bayram, Derin Erdoğan 2

        Fransa: Bernies, Toure 8, Ayayi 14, Salaun 22, Rupert 10, Brochant 6, Foppossi, Badiane, Pouye, Tabdi 2, Lacan 6, Astier 3

        1. Periyot: 23-22

        Devre: 44-36

        3. Periyot: 54-48

        Beş faulle çıkan: 39.23 Salaun (Fransa)

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