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        Ekonomik güvende hafif yükseliş

        Ekonomik güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,05 artışla 96,7 değerini aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 28.05.2025 - 10:30
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        Ekonomik güvende hafif yükseliş
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, endeks nisanda 96,6 iken, mayısta yüzde 0,05 artarak 96,7 oldu. Tüketici güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,1 artışla 84,8'e yükseldi.

        Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 2,2 azalarak 98,6 olarak kayıtlara geçti.

        Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 0,9 artışla 110,5 oldu.

        Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,6 artarak 111,2, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,9 artışla 88,4 değerini aldı.

        Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

        Aylar/yıllar 2021 2022 2023 2024 2025
        Ocak 96,7 102,3 99,7 99,6 99,7
        Şubat 96 99,5 99,3 99,2 99,2
        Mart 99,5 96,5 99,1 100,3 100,8
        Nisan 94,2 95,8 102,6 99,2 96,6
        Mayıs 93 98 104,1 98,3 96,7
        Haziran 98,7 94,8 101,5 95,8
        Temmuz 101,7 94,3 99,6 94,4
        Ağustos 102,6 94,9 94,4 93,1
        Eylül 104,3 95 95,6 95
        Ekim 103,3 97,9 96,8 98,1
        Kasım 101,5 97,6 95,4 97,2
        Aralık 99,7 98,4 96,5 98,9 ​​​​​​​—
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