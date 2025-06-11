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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı - İş-Yaşam Haberleri

        Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

        Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Basın kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Küresel ticarette artan belirsizlikler ve korumacılığın ekonomimize etkilerini azaltmak, dijital ve yeşil dönüşüm, tedarik zincirlerindeki yeniden yapılanma ve bölgesel ticaret eğilimlerinden oluşan fırsatları değerlendirmek amacıyla, ihracatta rekabet gücümüzü artıracak politikalar ve tedbir önerileri görüşülmüştür" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 15:07 Güncelleme: 11.06.2025 - 15:07
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        Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
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        Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

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        "DEZENFLASYON SÜRECİNİN DEVAM ETMESİYLE KİRA ENFLASYONUNDAKİ YAVAŞLAMANIN SÜRMESİ BEKLENMEKTEDİR"

        Basın kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Küresel ticarette korumacılığın ve belirsizliklerin arttığı bu dönemde, ülkemiz jeostratejik konumu ve güçlü üretim kapasitesi sayesinde ortaya çıkan fırsatları değerlendirme açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Yaklaşık iki yıldır uyguladığımız ekonomi programının kazanımları sayesinde

        makroekonomik temellerimiz güçlenmiş, ekonomimizin dayanıklılığı ve dinamizmi artmıştır. Temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadelede önemli ilerleme kat edilmiştir. 2024 yılı Haziran’da başlayan dezenflasyon süreci kesintisiz devam etmiş, yıllık enflasyon son bir yılda 40 puan azalarak 2025 yılı Mayıs ayında yüzde 35,4’e gerilemiştir.

        Enflasyonla mücadelede talep yönlü politikalarla birlikte arz yönlü politikalar da uygulanmakta; konut, gıda ve enerji gibi alanlarda yapısal adımlar atılmaktadır. Talepteki dengelenme ve enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyle kademeli olarak azalan kira enflasyonu halen istenilen seviyede değildir. Bu kapsamda konut arzını artırmak, konut stokundaki deprem kaynaklı kayıpları telafi etmek ve konuta erişimi kolaylaştırmak amacıyla kapsamlı politikalar hayata geçirilmektedir.

        Önümüzdeki dönemde konut arz ve talebinin dengelenmesi ve dezenflasyon sürecinin devam etmesiyle kira enflasyonundaki yavaşlamanın sürmesi beklenmektedir.

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        Küresel riskler ve jeopolitik gelişmeler, enerjide arz güvenliğinin stratejik önemini daha da artırmaktadır. Bu doğrultuda, enerji arz güvenliğini ve verimliliğini artırmak, yerli ve yenilenebilir enerji üretim kapasitesini güçlendirmek ile yeşil dönüşüm sürecini hızlandırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

        Bugün gerçekleştirilen EKK toplantısında ele alınan temel konular şunlardır:

        • Küresel ticarette artan belirsizlikler ve korumacılığın ekonomimize etkilerini azaltmak, dijital ve yeşil dönüşüm, tedarik zincirlerindeki yeniden yapılanma ve bölgesel ticaret eğilimlerinden oluşan fırsatları değerlendirmek amacıyla, ihracatta rekabet gücümüzü artıracak politikalar ve tedbir önerileri görüşülmüştür.

        • Cari açıkta önemli paya sahip olan enerjide genel durum değerlendirilerek; dışa bağımlılığı azaltacak ve arz güvenliğini artıracak politikalar ele alınmıştır.

        • Kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeler ile konut arzını artırmaya yönelik atılacak adımlar ve izlenecek politikalar değerlendirilmiştir.

        • İş arayanların uygun işlere yönlendirilmesi ve geçici iş ilişkileri kurulmasını sağlayan özel istihdam bürolarının mevcut durumu gözden geçirilmiştir.

        Yapılan analizler sonucunda tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerileri görüşülmüştür.

        Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiğimiz yeni Yatırım Teşvik Sistemi ile katma değerli yatırıma ve bölgesel kalkınmaya yönelik seçici, odaklı ve etkin desteklerimiz artarak devam ediyor.

        Küresel tedarik zincirlerindeki konumumuzu güçlendirmek için koordinasyon içinde gerekli tüm adımları atıyoruz.

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