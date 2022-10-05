EKK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığında yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıda küresel ekonomide son dönemde ortaya çıkan riskler değerlendirildi. Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve atılacak adımlar ele alındı.

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