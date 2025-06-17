"Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi" tanıtımı yapıldı

11. Kalkınma Planı kapsamında yürürlüğe konulan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi çerçevesinde hazırlanan "Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi"nin tanıtım programı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Bakan Tekin'in katılımıyla MEB Şura Salonu'nda gerçekleştirildi.

Burada konuşan Tekin, teknolojik imkanların çoğaldığını, böyle bir zeminde eğitimle kurulan bağı yeniden tanımlamakla mükellef olduklarını söyledi.

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Bu bağı zihni, ahlaki ve medeniyet ölçeğinde yeniden kurma mecburiyetinde olduklarını belirten Tekin, "Eğer bunu kurmazsak dünyada bugün İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan, insan haklarının ve hürriyetlerinin hiçe sayıldığı, işgallerin, hukuksuzlukların alıp başını gittiği bir çağı bizler teknolojik gelişmeler sayesinde kendimiz yaratmış oluruz." ifadesini kullandı.

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Tekin, eğitim felsefesinin izini taşıyan "Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi ve Eylem Planı"nın insanı merkeze alan, teknolojiyi ise insanın değer dünyasıyla uyumlu biçimde konumlandıran perspektifle kaleme alındığının altını çizdi.

Türkiye'de eğitimin uzun yıllar boyunca kendi tarihsel birikimiyle, kültürel kodları ve toplumsal gerçekliğiyle bağ kurmadan şekillendirilmeye çalışıldığını aktaran Tekin, evrensel ile yerelin bağını gözetmeyen, insanı anlamdan çok ölçüye indirgemeye çalışan bir anlayışın eğitim politikasına uzun süre egemen olduğunu dile getirdi.

Tekin, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti hükümetleriyle büyük zihniyet dönüşümüne imza attığına işaret ederek, şöyle konuştu: "Bu dönüşüm, Batı'dan tercüme edilmiş modelleri takip etmekten, kendi medeniyet havzasının birikimiyle yol almayı tercih etmeye uzanan tarihi kırılma noktasıdır. Eğitimde ilk kez kendi değerlerimizle konuşmaya, kendi çocuklarımızı hayata ve hakikate hazırlamaya yöneldik. Bilginin ezberlenmediği, anlamın ve idrakin inşa edildiği bir iklimi tesis etme çabası içerisinde olmaya gayret ettik. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz ile bu zihniyet dönüşümünün sistematik bir karşılığı olarak, müfredattan öğretmen eğitimine, ölçme-değerlendirmeden okul iklimine kadar tüm yapıyı yeniden tasarlayan kapsamlı model geliştirdik. REKLAM Temel amacımız, dijital çağın gerekliliklerine uyum sağlayabilen aynı zamanda fikri derinliği, ahlaki sorumluluğu ve medeniyet idrakini kuşanmış bireylerden oluşan bir nesli hep beraber inşa etmek. Ezberin değil anlayışın, taklidin değil tahkikin, tüketimin değil üretimin merkezinde olduğu Maarif Modelimiz, künhüne vakıf bir nesil inşasını Türkiye'nin en stratejik yatırımı olarak görmektedir. Çünkü bir milletin asıl gücü, ne yeraltı kaynaklarıdır ne teknolojik ekipmanıdır, hepsine güce dönüştürecek olan beşeri sermayesidir."

"MİLLİ DEĞERLERLE UYUMLU DİJİTALLEŞME EKOSİSTEMİ" Bakan Tekin, teknolojiyi ithal eden değil, yöneten ve yön veren bir Türkiye'yi hedeflediklerini vurguladı. Yapay zekanın, insanı, toplumu ve hakikatle olan ilişkiyi yeniden şekillendiren bir kuvvet haline geldiğini belirten Tekin, "Bu kuvvet, eğer sağlam bir değer zeminine oturmazsa insanı merkeze almak yerine, insanı gözden çıkaran yeni canavarlar yaratabilir." değerlendirmesinde bulundu. Tekin, yapay zeka çağında Türkiye'yi bağımlı değil bağımsız, edilgen değil özne olan bir ülke olarak hayal ettiklerini dile getirerek, "Bunun yolu dijital altyapıdan geçtiği kadar insan altyapısından da geçiyor. Kod yazabilen ama aynı zamanda o kodun hangi niyetle, hangi amaçla üretildiğini sorgulayabilen, teknolojinin künhüne vakıf olabilecek evlatlar yetiştirmek zorundayız." dedi. "Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi"nin çok boyutlu çerçevede 4 hedef, 15 politika ve 40 eylem adımından oluştuğunu aktaran Tekin, bu adımların teknolojik gelişmelerin öğrenci ve öğretmenlere anlamlı biçimde temas etmesini sağlayacak somut uygulamalardan oluştuğunu söyledi. REKLAM Seçmeli derslerle ortaokul ve lise öğrencilerini erken yaşlardan itibaren bilinçli dijital geleceğe hazırlarken, öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimlerle bu süreci daha da derinleştirdiklerini anlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Aynı şekilde EBA Öğrenci Asistanı, Yapay Zeka Öğretmen Asistanı, DİLİM platformu, MEBİ ve Açık Uçlu Soruların Yapay Zeka ile Değerlendirilmesi gibi birçok projelerle eğitim sistemimizin tüm bileşenlerini kapsayan, insan merkezli ve milli değerlerle uyumlu dijitalleşme ekosistemi inşa etme yolculuğuna başladık. Kuşkusuz bu büyük ekosistemin merkezinde öğretmenlerimiz yer alıyor. Yapay zeka çağında öğretmenlerimizi güçlendiren, öğretmenlerimizin mesleki gelişimini destekleyen yapay zeka temelli uygulamaları, onların karar süreçlerine katkı sunacak dijital araçları sistemimize entegre ediyoruz. Bu süreçte üzerinde hassasiyetle durduğumuz en önemli alanlardan biri de etik ilkeler ve veri güvenliğidir. Yapay zeka teknolojilerinin eğitime entegre edilmesi, beraberinde bazı sorumlulukları da getirmektedir. Öğrencilerimizin verilerinin korunması, ayrımcılığın önlenmesi, algoritmaların şeffaflığı ve karar süreçlerinde hesap verebilirlik asla vazgeçemeyeceğimiz temel ilkeler olacaktır." REKLAM "ERİŞİLEBİLİR VE ESNEK ÖĞRENME EKOSİSTEMİ OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ" Tekin, Bakanlık Yönetim Sistemi ile eğitimde karar alma süreçlerini daha şeffaf, hızlı ve etkili yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini bildirdi. Veri güvenliğinden taviz vermeden, yapay zeka uygulamalarını sorumlu anlayışla yöneteceklerini, eğitim sistemini dijital çağın risklerine karşı daha dirençli ve esnek yapıya kavuşturacaklarını vurgulayan Tekin, dijital dönüşümün adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir olması için güçlü altyapının da öncelikli hedefleri olduğunu dile getirdi.

Bakan Tekin, şunları ifade etti: "Türkiye'nin her köşesinde, büyük şehirlerden en ücra beldelere kadar tüm öğrencilerimizin eşit imkanlarla yapay zeka temelli öğrenme süreçlerine erişimini sağlamak üzere dijital altyapı yatırımlarımızı da kararlılıkla sürdürüyoruz. Özel eğitim gereksinimi olan bireylerden kırsalda yaşayan çocuklarımıza, göçmen öğrencilerimizden yetişkin bireylere kadar tüm vatandaşlarımızı dijital çağın imkanlarıyla buluşturacak, erişilebilir ve esnek öğrenme ekosistemi oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yaklaşımla eğitim hakkını mekanla ve yaşla sınırlamayan, her bir bireyin potansiyelini açığa çıkaracak bir sistem olarak inşa etmiş olacağız." Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hazırlanan "Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi" ile 2025-2029 döneminde atacakları her adımın yarının Türkiye'sini inşa edecek nesillerin yetişmesi adına stratejik çerçeveye kavuştuğunu dile getiren Tekin, milli değerlerle yoğrulmuş, evrensel bilgiyle donanmış, dijital çağın imkanlarını hakkıyla kullanan ama istikametini kendi medeniyetinden alan bir gençlik hedeflediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın da konuşma yaptığı programda, "Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi"nin tanıtım videosu izletildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, "Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman haklıdan, adaletten, istikrardan ve barıştan yana olmaya devam edeceğiz ama bir taraftan da güçlü bir ülke olmak için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı. "TEKNOLOJİ ÜRETEN ÜLKELER, GÜÇLÜ ÜLKELER HALİNE GELİYOR" Bilgi ve teknolojinin güç demek olduğunu, bu gücü hukuka, ahlaka bağlı kalmadan, adaleti gözetmeden kullanan toplumların ne kadar yıkıcı olduklarının herkes tarafından gözlemlendiğini dile getiren Yılmaz, "Başkalarının merhametine güvenebileceğimiz bir dünyada yaşamıyoruz. Bunun farkına varmamız lazım. Yaşananlar, gördüklerimiz bunu bize öğretiyor. İbret almamız lazım. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman haklıdan, adaletten, istikrardan ve barıştan yana olmaya devam edeceğiz ama bir taraftan da güçlü bir ülke olmak için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi. Yılmaz, Türkiye'nin teknolojiyi tüketen değil, üreten bir ülke olması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Teknolojiyi tüketenler, yeni bağımlılık biçimleriyle karşı karşıya kalmak durumundalar ama üreten ülkeler etkin, güçlü ülkeler haline geliyor. Dolayısıyla bu mesajı da ben çok önemsiyorum ve milli eğitimde özellikle yapılan çalışmaların teknoloji üreten Türkiye hedefine son derece önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Bunu da başardı Türkiye. Bundan 20 sene önce bugünkü savunma sanayimizi birileri anlatsa, Türkiye böyle noktalara gelecek dese herhalde birçok insan güler geçerdi. Ama bunu başardık, demek ki yapabiliriz. Güçlü bir siyasi irade, doğru önceliklendirme yaptığınızda başarabiliyorsunuz. Bugün Türkiye SİHA, İHA teknolojilerinde dünyanın en öncü ülkelerinden biri haline gelmiş durumda." Yılmaz, yapay zekanın toplum geneline yayılmamasının sosyal adaleti zayıflatabileceğine, sadece belli grupların tekelinde olan bir teknoloji olarak kalması durumunda, sosyal faydadan ziyade sosyal eşitsizlikleri, adaletsizlikleri arttırabileceğine dikkati çekti. "EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ DAHA GÜÇLENECEK" Milli Eğitim kanalıyla özellikle milyonlarca çocuğa, aileye bu teknolojinin ulaşmasının, sosyal adaleti ve fırsat eşitliğini sağlamak bakımından son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Aksi takdirde bu teknolojilerin böyle bir boyutu olduğunu da ifade etmek zorundayız. Bu teknolojiyle öğrencilerimiz artık sadece sınıf ortamına bağlı kalmadan ihtiyaç duydukları içeriklere erişebilme imkanına sahip olacak. Akıllı sistemler öğrencinin güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek kişiye özel destek sunabilecek, eksikler anında tespit edilecek ve öğretmenlerimize güçlü bir rapor sistemiyle yardımcı olmak imkanı doğacaktır. Böylece eğitimde fırsat eşitliği daha güçlenecek. Ülkemizin en değerli kaynağı olan insan gücü geleceğe çok daha sağlıklı bir zeminde hazırlanmış olacaktır." Yılmaz, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Eylem Planı'nın tüm bakanlıklar, özel sektör ve STK'lerin geniş katılımıyla güncellendiğini ve 71 eylemin belirlendiğini hatırlatarak, "Dün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız çok önemli bir çalışmayı duyurdu. Türkçe Büyük Dil Temel Modeli Sektörler Uyarlama Projesi. Bir taraftan da Türkçe'de yapay zeka ile ilgili uygulamaları, bunun tabanını zeminini güçlendirmeye, arttırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.