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        Haberler Kültür-Sanat 'Efsane'nin tanıtım filmi yayınlandı

        'Efsane'nin tanıtım filmi yayınlandı

        Selçuk Aydemir'in senaryosunu yazdığı ve yönettiği 'Efsane', beyazperdeye 7 bin yıllık yoğurdun sırrını komedi türünde yansıtacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 09:50 Güncelleme: 02.01.2024 - 09:50
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          Yapımcılığını Aytaç Ağdağ’ın yapımını Aytaç Medya ve Zirve Yapım’ın üstlendiği, Selçuk Aydemir'in senaryosunu yazdığı ve yönettiği ‘Efsane’nin ilk tanıtım filmi yayınlandı.

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          'Efsane'de başrolleri; Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural ve Burcu Gönder paylaştı. 

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          Çorum'un eşsiz doğası ve tarihi evlerinde çekilen 'Efsane', izleyicilerle 2 Şubat'ta buluşacak. Komedi türündeki film; 7 bin yıllık yoğurdun sırrını beyezperdeye eğlenceli bir dille yansıtacak.

           

          Filmin Konusu:
          Çorum'da yaşayan 'Sadık' ve ailesi binlerce yıllık aile geleneği olarak yoğurtçuluk yapmakta, yoğurtlarının lezzeti ve şifasıyla bilinmektedirler. Bu efsane yoğurdun sırrı ise ailenin en büyüğü olan Dede tarafından saklanmakta ve yoğurtları o yapmaktadır. Ancak bir yaz günü dedenin evinin çatısına kar yağması her şeyi değiştirecektir… Efsaneye göre sırra sahip olanın çatısına yaz günü kar yağarsa o sır başkasına aktarılmalı, aileden başka birine el verilmelidir. Eğer verilmezse, ailenin başına büyük felaketler gelecek ve helak olacaklardır. Bir an önce el verilmesi için Yoğurtçuoğlu ailesinin tüm fertleri bir araya gelmelidir. Buna 'Sadık'ın İstanbul'da yaşayan ve ailesiyle görüşmeyen ikiz kardeşi 'Özgür'de dâhildir. İkiz kardeşler 'Sadık' ve 'Özgür' binlerce yıldır nesilden nesile aktarılan efsane yoğurdun sırrını Dede'lerinden alabilmek için amansız bir mücadeleye girişeceklerdir.

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