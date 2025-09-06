Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Voleybol Eda Erdem: Finale kalmayı yürekten hak ettik - Voleybol Haberleri

        Eda Erdem: Finale kalmayı yürekten hak ettik

        A Milli Voleybol Kadın Voleybol Takımımızın kaptanı Eda Erdem, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek finale yükseldikleri maçın ardından, "Finale kalmayı yürekten hak ettik" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2025 - 13:53 Güncelleme: 06.09.2025 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Finale kalmayı yürekten hak ettik"
        ABONE OL
        ABONE OL

        2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek finale yükselen Filenin Sultanları'nda kaptan Eda Erdem, galibiyeti değerlendirdi.

        "BİZ BU FİNALİ YÜREKTEN HAK ETTİK"

        Eda Erdem, yaptığı açıklamada" "Tüm takımlara ve dünyaya, iyi oynadığımızda neler yapabileceğimizi ve ne kadar kuvvetli olduğumuzu gösterdik. Biz bu finale kalmayı yürekten hak ettik." dedi.

        "BU KIZLAR BİR HARİKA"

        Açıklamalarına devam eden kaptan, "Buraya şampiyon olmaya inanarak geldik. Adım adım geldik. Altıncı bölümü bitirdik ve finaldeyiz. Çok mutluyum, çok büyük emek var. Bütün yaz kızlar çalıştı. 22-18 gerideyken bile bu maçı alacağımı söyledim. Her şey inanmakla başlıyor. Biz çok inançlıyız. Yine tarih yazan ekibin parçasıyım. Bu kızlar bir harika." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asrın inşasında 300 bin yuva tamam
        Asrın inşasında 300 bin yuva tamam
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        Molotoflu saldırıda 'yanlış daire' iddiası
        Molotoflu saldırıda 'yanlış daire' iddiası
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Mısır'dan İsrail'e: Ateşkes önerisini kabul edin
        Mısır'dan İsrail'e: Ateşkes önerisini kabul edin
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Gece müzeciliği 27 ören yerinde devam ediyor
        Gece müzeciliği 27 ören yerinde devam ediyor
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Ali Koç'tan yönetim kurulu listesine sürpriz takviye!
        Ali Koç'tan yönetim kurulu listesine sürpriz takviye!
        Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması!
        Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması!
        Aziz, 21 yaşındaydı... Yolda yürürken ölüm aldı!
        Aziz, 21 yaşındaydı... Yolda yürürken ölüm aldı!
        Bizim Çocuklar, İspanya'yı konuk edecek!
        Bizim Çocuklar, İspanya'yı konuk edecek!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bağırsaklarınız "ikinci beyniniz" mi?
        Bağırsaklarınız "ikinci beyniniz" mi?
        Habertürk Anasayfa