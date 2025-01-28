"EcoCorridor, bölgesel kalkınmayı küresel enerji geçişiyle birleştiriyor"

EIT RawMaterials Interregional Center Kurucu Direktörü, TETHYS: Trans-Eurasian Gateway Kurucu Ortağı Prof. Dr. Leyla Keser Berber ile TETHYS: Trans-Eurasian Gateway Kurucu Ortağı Baran Umut Baycan, EIT RawMaterials ve TETHYS’in iş birliğiyle kurulan Inter-Regional Center ile ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Berber ile Baycan FMF2024'te ortaya atılan (Future Minerals Forum) Süper Bölge konseptini de değerlendirdi.

TETHYS ve EIT RawMaterials İş Birliğinin Vizyonu

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- EIT RawMaterials ve TETHYS iş birliğiyle oluşturulan Inter-Regional Center, özellikle Türkiye ve Orta Asya ekseninde büyük bir stratejik adım olarak konumlandırılıyor. Bu merkez, küresel enerji geçişi ve kritik hammaddeler bağlamında nasıl bir vizyon sunuyor?

Prof. Dr. Leyla Keser Berber: TETHYS: Trans-Eurasian Gateway ve EIT RawMaterials, 27 Eylül 2024’te İstanbul’da düzenlenen imza töreni ile, Türkiye ve Orta Asya’yı küresel enerji geçişinde stratejik bir güç merkezi haline getirmek için Inter-Regional Center kurdu. Bu ortaklık, küresel hammadde tedarik zincirlerini yeniden şekillendirme hedefini taşırken, 2025-2030 dönemi için sürdürülebilir madencilik, ESG uyumlu operasyonlar ve dijitalleşme stratejileri belirledi. TETHYS-EIT RawMaterials Interregional Center, yalnızca bir iş birliği değil, bölgesel entegrasyon ve küresel dönüşüm hedefiyle hareket eden bir ekosistem. Vizyonumuz, Türkiye ve Orta Asya’nın kritik hammaddelerde stratejik bir güç merkezi haline gelmesi ve Avrupa ile entegre bir sekilde Avrasya’nin yeşil enerji geçişine doğrudan katkı sağlamasıdır.

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Bu merkez, Avrasya’nin kritik hammaddelerde güçlü bir yapıya dönüşmesini, Orta Asya’nın mineral zenginliğini sürdürülebilir ve yerel ekonomilere katkı sağlayacak şekilde entegre etmeyi amaçlıyor. Yerelleştirilmiş işleme tesisleri, yenilenebilir enerji altyapıları ve ESG uyumlu operasyonlar bu vizyonun temel taşlarıdır.

Middle Corridor’un Ekonomik Koridora Dönüşümü

- Middle Corridor, Asya ile Avrupa’yı bağlayan bir lojistik hattı olarak tanımlanıyor. Ancak bu hattın ekonomik bir koridora dönüştürülmesi gerektiği yönündeki öneriniz dikkat çekiyor. Bu dönüşüm nasıl sağlanabilir?

Baran Umut Baycan: Middle Corridor’un bugünkü haliyle sadece transit bir güzergah olarak değerlendirilmesi, bölgesel ekonomiler için büyük bir kayıp. Bu güzergahı, yerel ekonomilere doğrudan katkı sağlayacak bir ekonomik koridor haline getirmek için üç temel adım öneriyoruz: Yerelleştirilmiş İşleme Merkezleri: Kritik hammaddelerin çıkarıldığı noktalarda rafinasyon ve işleme tesisleri kurarak, yalnızca ham madde ihracatı yerine katma değerli ürünler üretmek.

Yeşil Enerji Entegrasyonu: Güneş ve yeşil hidrojen altyapıları ile karbon nötrlüğü sağlanan bir madencilik ekosistemi oluşturmak.

Lojistik ve Tedarik Zinciri Modernizasyonu: Aktau, Navoi ve Taşkent gibi stratejik noktalarda lojistik merkezler kurarak, maliyetleri %30’a kadar azaltmak ve global pazarlara hızlı erişim sağlamak. Bakü, Karabağ, Aktau ve Navoi gibi madencilik uretim merkezleri kurarak maliyetleri %50 oranında azaltmak. Bu dönüşüm, Avrasya'nın mineral zenginliğini katma değer yaratacak son ürüne kadar sağlayarak, Avrupa’nın yeşil enerji ve dijital dönüşüm hedefleriyle entegre ederek küresel bir değer zinciri yaratacaktır. REKLAM Enerji Geçişi ve ESG Uyumlu Madencilik - Türkiye ve Orta Asya’daki madencilik projelerinde ESG uyumlu yaklaşımlar ve enerji geçişine yönelik planlar neler? Prof. Dr. Leyla Keser Berber: Enerji geçişi, yalnızca karbon emisyonlarını azaltmak değil, aynı zamanda daha adil ve kapsayıcı bir ekonomik yapı inşa etmek anlamına geliyor. Bu nedenle ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) uyumlu projeler, tüm operasyonlarımızın merkezinde yer alıyor. Örneğin: Karbon Nötr Madencilik: Madencilik projelerinde yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak karbon emisyonlarını %50’den fazla azaltmayı hedefliyoruz.

Döngüsel Ekonomi: Alüminyum ve bakır gibi metallerin geri dönüşüm oranlarını artırarak, sürdürülebilir kaynak yönetimi sağlıyoruz.

Yerel Toplumların Güçlendirilmesi: Eğitim programları, kadın istihdamını artırma projeleri ve gelir paylaşımı mekanizmalarıyla yerel topluluklara doğrudan fayda sağlıyoruz. Bu yaklaşım, hem yatırımcıların güvenini artırıyor hem de uluslararası ESG standartlarına uyum sağlıyor. REKLAM Tedarik Zinciri Şeffaflığı ve Dijitalleşme - Dijital teknolojilerin madencilik ve tedarik zincirinde nasıl bir dönüşüm yaratacağını düşünüyorsunuz? Baran Umut Baycan: Dijitalleşme, yalnızca operasyonel verimlilik için değil, aynı zamanda şeffaflık ve izlenebilirlik için de kritik. Önerdiğimiz çözümler: Blokzincir Tabanlı Tedarik Zinciri: Kritik hammaddelerin kaynağından son kullanıcıya kadar tüm süreçlerinin izlenebilir olmasını sağlamak.

Yapay Zeka Destekli Optimizasyon: Lojistik ve üretim süreçlerinde AI tabanlı sistemlerle maliyetleri %20’ye kadar azaltmak.

Akıllı Enerji Sistemleri: Madencilik projelerinde yenilenebilir enerji altyapısını optimize etmek ve verimliliği artırmak için IoT çözümleri kullanmak. Bu teknolojiler, yalnızca ekonomik fayda sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda global tedarik zinciri standartlarına uyumu da güçlendirecektir. REKLAM FMF Leadership Roundtable ve Süper Bölge Konsepti - İlk olarak FMF2024’de ortaya atılan Super Region konsepti, FMF Leadership Roundtable’da ele alınan Süper Bölge konsepti, bölgesel entegrasyon için nasıl bir fırsat sunuyor? Prof. Dr. Leyla Keser Berber: Süper Bölge konsepti, Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Güney Asya arasında bir ekonomik entegrasyon modeli sunuyor. Bu model, yalnızca hammaddelerin çıkarımı değil, aynı zamanda işlenmesi, lojistik entegrasyonu ve yerel kalkınmayı içeriyor. FMF Leadership Roundtable’da bu vizyonu desteklemek için şu önerilerimizi sunduk:

Blended Finance Modelleri: Yeşil tahviller ve kamu-özel ortaklıklarıyla bölgesel projelerin finansmanını sağlamak.

Mükemmeliyet Merkezleri: Bölgesel yetenek geliştirme ve yenilikçi araştırmalar için eğitim merkezleri kurmak.

Yeşil Metal Merkezleri: ESG uyumlu yeşil metal üretim tesisleriyle yerel ekonomileri desteklemek. Bu konsept, küresel enerji geçişi hedeflerini bölgesel kalkınma ile uyumlu hale getiriyor. REKLAM Orta Koridor’un Geleceği: Bir Çağrı - Avrasya madencilik ekosistemi için ne gibi mesajlar vermek istersiniz? Baran Umut Baycan: Türkiye ve Avrasya’nin madencilik ekosistemine dönüşmesi icin kaldirac olarak gordugumuz Orta Koridor, yalnızca bölgesel ekonomilere değil, küresel sürdürülebilirlik hedeflerine de hizmet edecek. Bu güzergah, yerel işleme merkezleri, yenilenebilir enerji altyapıları ve entegre lojistik çözümleriyle küresel bir değer zincirinin merkezi olabilir. Prof. Dr. Leyla Keser Berber: Bu dönüşüm, yalnızca ekonomik kazanç sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda çevresel ve sosyal sorumluluk alanında da örnek bir model sunacak. Birlikte çalışarak, sadece bir enerji geçişi değil, aynı zamanda adil ve sürdürülebilir bir gelecek inşa edebiliriz. - Orta Koridor, TETHYS’in stratejik projelerinde neden bu kadar merkezi bir konuma sahip? REKLAM Baran Umut Baycan: Orta Koridor, Asya, Avrupa ve Orta Doğu arasında coğrafi olarak benzersiz bir bağlantı sağlar. Ancak bu koridorun potansiyeli, sadece transit bir güzergah olmanın ötesine geçebilir. TETHYS olarak, bu bölgeyi bir ekonomik kalkınma ekosistemine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu, yalnızca lojistik maliyetlerini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kritik minerallerin çıkarımı, yerel işleme tesislerinin entegrasyonu ve yenilenebilir enerji altyapılarıyla karbon nötr bir yapıya dönüşümü mümkün kılar. - EcoCorridor konsepti, Orta Koridor’un yeniden tanımlanmasında nasıl bir rol oynuyor? Prof. Dr. Leyla Keser: EcoCorridor, bölgesel kalkınmayı küresel enerji geçişiyle birleştiren yenilikçi bir modeldir. Temel hedefimiz, Orta Asya’nın henüz tam değerlendirilememiş mineral kaynaklarını, ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) standartlarına uygun şekilde küresel tedarik zincirlerine entegre etmek. Ayrıca, bu koridoru sadece bir lojistik hattı değil, madencilik endüstriyel kümelerinin ve yeşil enerji merkezlerinin bulunduğu bir ekonomik motor haline getirmeyi planlıyoruz. - EcoCorridor’un temel teknik bileşenleri nelerdir?

Baran Umut Baycan: EcoCorridor, beş ana bileşenden oluşuyor: Paylaşımlı Altyapı: Demiryolu, lojistik merkezler ve yenilenebilir enerji tesisleriyle maden işletmeleri arasında entegre bir sistem.

Yerel İşleme ve Rafinasyon: Minerallerin, çıkartıldıkları bölgede işlenmesiyle katma değer yaratılması. Örneğin, lityum cevherinin pil sınıfı lityum hidrokside dönüştürülmesi, ihraç değerini 10 kat artırabilir.

Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu: Güneş ve rüzgar enerjisi altyapılarıyla karbon nötr madencilik ve lojistik.

Dijitalleşme: Blockchain ve yapay zeka tabanlı sistemlerle tedarik zinciri şeffaflığının sağlanması.

Döngüsel Ekonomi: Madencilik yan ürünlerinin inşaat malzemesi gibi alanlarda yeniden kullanılması. EcoCorridor: Orta Koridor’u Dönüştüren Yenilikçi Çözümler REKLAM EcoCorridor, madencilik, yenilenebilir enerji ve lojistik sektörlerini entegre ederek, Orta Koridor’u yalnızca bir transit güzergah olmaktan çıkarıp ekonomik bir ekosistem haline getirmeyi hedefliyor. Bu model, Orta Asya’nın kritik mineral kaynaklarını, lojistik ve altyapı yatırımlarıyla bütünleştirerek hem bölgesel hem de küresel kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlıyor. Temel Teknik Bileşenler Yerinde Zenginleştirme ve Friendshoring Ekonomik Gerekçe: Minerallerin yerinde işlenmesi, bölgesel GSYİH’ye katkıda bulunarak, düşük değerli ham madde ihracatını yüksek değerli ürünlere dönüştürür. Ortak Kullanımlı Altyapı Lojistik Entegrasyonu

Enerji Erişimi Karbon Nötr Madencilik ve Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu Hidrojen Ekonomisi Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Atık Yönetimi: Maden atıklarının inşaat malzemelerine dönüştürülmesi gibi yöntemlerle atıkların yeniden kullanımı teşvik edilmeli.

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi: Tüm altyapı projelerinde kaynak israfını en aza indirmek için çevresel değerlendirmeler yapılmalıdır. Stratejik Çıktılar REKLAM Ekonomik Kazanımlar CAPEX Azalması: Paylaşımlı altyapı kullanımı, sermaye harcamalarını %30-40 oranında azaltabilir.

Yerel İşleme: Yerinde zenginleştirme ve lojistik merkezleri ile işlenmiş minerallerin ihracat değeri ham maddelere göre 3-4 kat artırılabilir. Çevresel Etki Karbon Emisyonlarının Azaltılması: Yenilenebilir enerji entegrasyonu ile madencilik operasyonlarından kaynaklanan karbon emisyonları %70 oranında düşürülebilir.

Sürdürülebilirlik: Döngüsel ekonomi uygulamaları atıkları minimize eder ve kaynak verimliliğini artırır. Bölgesel ve Küresel Entegrasyon Jeopolitik Dayanıklılık: Kritik minerallerin tedarik zincirlerinde tek bir kaynağa bağımlılığı azaltarak çeşitliliği artırır.

Adil Büyüme: Bölgesel sanayileşme ile ekonomik faydaların daha adil bir şekilde dağıtılmasını sağlar. Politika ve Yönetişim Önerileri Harmonize Regülasyonlar ESG, çevresel ve işgücü politikalarının uyumlaştırılması, sınır ötesi operasyonları kolaylaştırır. Kamu-Özel Ortaklıkları Kamu-özel sektör işbirlikleriyle büyük ölçekli altyapı ve enerji projeleri finanse edilmelidir. Yeşil Finansman Mekanizmaları ESG uyumlu altyapı projelerini desteklemek için yeşil tahviller ve harmanlanmış finansman kullanılmalıdır. EcoCorridor modeli, madencilik, lojistik ve yenilenebilir enerji sektörlerini entegre ederek, Orta Koridor’u küresel enerji geçişinin ve sürdürülebilir kalkınmanın merkezine taşıyan bir ekosistem haline getiriyor. Bu model, yalnızca ekonomik büyümeyi değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal eşitliği de destekliyor. REKLAM - FMF Leadership Roundtable’ın bu süreçteki rolü nedir? Baran Umut Baycan: Future Minerals Forum “Central Asian Leadership Roundtable”, EcoCorridor konseptini küresel liderlerin gündemine taşıyan bir platformdur. FMF2025’te Suudi Arabistan’ın vizyoner liderliği altında gerçekleştirdiğimiz yuvarlak masa oturumunda, Super Region konseptine Orta Koridor’un entegrasyonunu tartıştık. Bu oturumlar, yalnızca fikir alışverişi değil, aynı zamanda somut projelerin planlandığı bir zemin sunuyor. EcoCorridor, yalnızca bir proje değil, bir vizyondur. Bu vizyon, sürdürülebilir ekonomik büyüme, çevresel sorumluluk ve sosyal eşitlik temelinde şekillenmiştir. Türkiye ve Orta Asya’yı küresel enerji geçişinin merkezine yerleştiren bu model, tüm paydaşlara hem ekonomik hem de toplumsal faydalar sağlayacaktır. - FMF Leadership Roundtable’dan elde edilen çıkarımlar EcoCorridor’un geleceğini nasıl şekillendirecek? REKLAM Baran Umut Baycan: FMF Leadership Roundtable, EcoCorridor’un gelişimi için uygulanabilir içgörüler sundu: Küresel Yatırım Taahhütleri: Suudi Arabistan’ın Ma’aden ve PIF gibi kuruluşlar aracılığıyla yeşil madencilik ve altyapı projelerine sağladığı finansman, büyük ölçekli projelere ivme kazandırdı.

Politika Uyumlaştırması: Orta Asya’da düzenleyici çerçeveleri uyumlu hale getirerek doğrudan yabancı yatırımları (FDI) çekmek.

İş Birlikçi İnovasyon: Hükümetler, özel sektör liderleri ve çok taraflı kuruluşlar arasında büyük ölçekli projeleri yönlendirecek iş birliği fırsatları yaratmak. - EcoCorridor bölgelerinde yerel toplulukları güçlendirmek ve kapasite oluşturmak için hangi girişimler planlanıyor?

Prof. Dr. Leyla Keser Berber: Kapasite oluşturma, EcoCorridor’un kapsayıcı büyüme misyonunun merkezindedir. Girişimlerimiz şunları içeriyor: REKLAM Mükemmeliyet Merkezleri: Türkiye ve Orta Asya’da madencilik, enerji ve lojistik alanlarında teknik uzmanlık geliştirmek için eğitim merkezleri kurmak.

STEM Eğitim Programları: Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimi teşvik ederek yerel yetenekleri güçlendirmek.

Kapsayıcı Kalkınma: Kadın istihdamını artırmak ve eğitim fırsatlarıyla sosyal eşitliği teşvik etmek. - EIT RawMaterials ve TETHYS’in iş birliğiyle kurulan Inter-Regional Center, Türkiye ve Orta Asya ekseninde nasıl bir stratejik vizyon sunuyor? Prof. Dr. Leyla Keser Berber: EIT RawMaterials, dünyanın en büyük hammadde bilgi ve yatırım ağıdır, 700’den fazla global partneri ve 100 milyar € üzerindeki yatırım gücü ile küresel dönüşümlere öncülük etmektedir. TETHYS ile iş birliğimiz, yalnızca bölgesel değil, Avrupa’nın yeşil ve dijital geçiş hedeflerini destekleyen küresel bir ekosistem yaratma misyonunu taşımaktadır. Türkiye ve Orta Asya: Kritik hammaddelerde stratejik bir güç merkezi haline gelmeyi hedefliyoruz.

Global Yeşil enerji dönüşümünde Avrupa’nın ve Türkiye ve Avrasya’nın dışa bağımlılığı azaltırken, yerel ekonomilerle entegre, ESG uyumlu ve sürdürülebilir çözümler sunuyoruz. Bu vizyon, yalnızca ekonomik kazanımlarla sınırlı değil, aynı zamanda sosyal eşitlik ve çevresel sürdürülebilirlik temelinde şekillenmektedir. Türkiye’nin Rolü ve İşbirlikleri: - Türkiye’nin bu süreçteki rolü nedir ve MEXT, İTÜ gibi kurumlarla işbirliklerinin önemi nasıl değerlendiriliyor? REKLAM Baran Umut Baycan: Türkiye, coğrafi konumu ve zengin mineral kaynakları ile Orta Koridor’un merkezinde yer alıyor. Ancak bu potansiyeli etkin bir şekilde kullanabilmek için güçlü işbirliklerine ihtiyaç var. Bu noktada MEXT, İTÜ ve IRMA gibi kurumlarla yapılan işbirlikleri kritik öneme sahip: MEXT – Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Teknoloji Merkezi: Sanayi 4.0 çözümleriyle madencilik süreçlerini dijitalleştirmek,

Lojistik ve tedarik zinciri yönetimini optimize etmek için ortak projeler geliştiriyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ): Eğitim ve araştırma işbirlikleri, maden mühendisliği ve yenilenebilir enerji teknolojilerinde yetkin insan kaynağı geliştirmemize katkı sağlıyor.

İTÜ’nün yenilikçi laboratuvar altyapısıyla kritik hammaddelerin işlenmesi ve geri dönüşümü üzerine ortak çalışmalar yürütüyoruz. IRMA (Sorumlu Madencilik Güvencesi İnisiyatifi): ESG standartlarına uygun, dünya çapında örnek gösterilecek madencilik projeleri geliştirmek için IRMA’nın sertifikasyon sistemini benimsiyoruz. Bu işbirlikleri sayesinde, yalnızca Türkiye’nin değil, tüm bölgenin daha sürdürülebilir ve rekabetçi bir madencilik ekosistemine kavuşmasını hedefliyoruz. TETHYS: Trans-Eurasian Gateway, kritik hammaddelerin stratejik gelişimi ve kullanımı yoluyla sürdürülebilir kalkınmayı ilerletmeye adanmış öncü bir platform. Platformun misyonu, Türkiye ve Orta Asya'da teknoloji ve inovasyonu teşvik etmeyi, proje geliştirme ve finansmanı geliştirmeyi ve kapsamlı eğitim ve akademik programlar sağlamayı içeriyor. TETHYS sadece 2024 yılında toplam 1 milyar ABD Doları tutarında anlaşma imzaladı. Ayrıca, Nijer ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi ülkelerle kurulan ortaklıklar aracılığıyla rüzgar, güneş ve yeşil hidrojen gibi yenilenebilir enerji projelerini aktif olarak destekliyor. Türkiye'deki biyokömür üretim tesisleri gibi yenilikçi karbon yakalama teknolojileri, sürdürülebilir madencilik uygulamaları ve iklim değişikliğinin azaltılması konusundaki kararlılığını gösteriyor. TETHYS, Avrupa Hammaddeler Birliği (ERMA) ve EIT Hammaddeler gibi uluslararası kuruluşlarla stratejik bağlantılar kurarak çabalarını küresel sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu hale getirdi. TETHYS, 27 Eylül 2024 tarihinde EIT Hammaddeler ile imzaladığı anlaşmaya istinaden Türkiye, Türk Devletler, Tacikistan ve Moğolistan’da faaliyet gösteren Bölgeler Arası Merkezi kurarak; Orta Asya’da kritik hammadde projeleri, teknoloji ve inovasyon ve eğitim başlıklarında faaliyetlerine başladı. Ayrıca Hammaddeler Zirvesi, Future Minerals Forum, PDAC, LME Event, Minex Central Asia gibi önemli sektörel etkinlikler aracılığıyla sürekli öğrenme ve kapasite geliştirme sağlıyor. Platformun hedefi, AB tarafından listelenen 70 kritik hammaddeden 50'sinden fazlasını kullanarak, yüksek değerli ürünler üreterek, ithalat bağımlılığını azaltarak ve TETHYAN Belt bölgesi ile ekonomik bağları güçlendirerek hammadde sektörünü dönüştürmek.

REKLAM EIT Hammaddeler (EIT RawMaterials), Avrupa için sürdürülebilir bir hammadde tedarikini güvence altına alma misyonuyla kurulmuş bir Avrupa kuruluşudur. Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) tarafından desteklenen dünyanın en büyük hammadde bilgi ve inovasyon ağıdır. EIT Raw Materials, 20'den fazla AB ülkesinden endüstri liderleri, araştırma kurumları ve üniversiteler de dahil olmak üzere hammadde değer zincirini kapsayan 300 ortak kuruluşla en büyük ve en aktif hammadde bilgi ve yenilik ağını oluşturmuştur. Bu ağ, işbirliği ve ortaklık girişimleri aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki paydaşları Avrupa hammadde sektörüne bağlamaktadır. EIT Hammaddeler, işletmelerin offtake anlaşmaları ve takip finansman fırsatları yoluyla talep-arz boşluklarından yararlanmalarına yardımcı olmak için ticari danışmanlık hizmetleri sağlar ve Avrupa hammadde sektöründeki kritik sorunların ele alınmasına yardımcı olabilecek yenilikçi iş vakaları ve teknoloji çözümleri için özel ve kamu finansman çözümleri aracılığıyla yeni başlayanları ve ölçek büyütmeyi destekler. EIT Raw Materials, Avrupa Komisyonu tarafından 750 üyeden Avrupa Hammaddeler Birliği'ne (European Raw Materials Alliance-ERMA) liderlik etmekle görevlendirilmiştir. Rakamlarla EIT RawMaterials: • Finansal Gücü: • 100 milyar € üzerinde yatırım kapasitesi. • 50’den fazla stratejik projeye finansman. • Rolü: • Avrupa’nın kritik hammaddeler tedarik zincirindeki bağımsızlığını artırmayı hedefler. • ESG uyumlu projelerle sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eder. EIT RawMaterials, Türkiye ve Orta Asya’da sürdürülebilir madencilik projeleri geliştirmek için TETHYS ile yaptığı iş birliğini, küresel enerji geçişinde stratejik bir adım olarak konumlandırmaktadır. Middle Corridor Middle Corridor (Orta Koridor), Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergahı (TITR) olarak da bilinir ve Çin ile Avrupa arasında Orta Asya, Hazar Denizi ve Türkiye üzerinden geçen önemli bir lojistik hattıdır. Özellikleri: Karayolu, demiryolu ve denizyolu taşımacılığı entegrasyonu ile çalışır.

Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’ne (BRI) alternatif bir güzergah sunar.

Stratejik olarak Asya, Avrupa ve Orta Doğu’yu birbirine bağlar. Orta Koridor, yalnızca transit bir güzergah değil, aynı zamanda yerel ekonomilere katma değer sağlayacak bir ekonomik koridor haline dönüştürülme potansiyeline sahiptir.