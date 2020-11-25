Polatlı'daki istihdamı yüzde 40 artacak

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Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında faaliyet gösteren Şişecam, yurt içi pazar talebi paralelinde üretim kapasitesinde artış sağlanması ihtiyacına yönelik olarak yaptığı yaklaşık 130 milyon dolarlık ek yatırımla Avrupa’nın en büyük düzcam üretim üslerinden biri haline gelen Ankara’nın Polatlı ilçesindeki tesisinde ürettiği ileri teknoloji ürünlerini Türkiye pazarına sunduğunu bildirdi.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, küresel salgının yarattığı belirsizlik ortamına rağmen yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, "Polatlı’daki Endüstri 4.0’a uygun şekilde ileri teknolojiyle donatılan yıllık 240 bin ton kapasiteli yeni düzcam fırınımız 2 Ekim’de ateşlenirken, 26 Ekim’de cam çekilmeye başlanmıştı. Bugün de yeni fırınla gerçekleştirilen deneme üretimi, kalite standardizasyonu gibi gerekli tüm süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte yüzde 100 yerli son teknoloji çözümlerimizi müşterilerimize sunmanın memnuniyetini yaşıyoruz” dedi.

Polatlı’daki 130 milyon dolarlık yeni fırın yatırımının Türkiye’nin geleceğine olan güvenlerinin önemli bir göstergesi olduğunun altını çizen Kırman, "Bugün düzcam alanındaki faaliyetlerimizi mimari camlar, enerji camları ve beyaz eşya camları olmak üzere üç farklı başlıkta yürütüyor, inşaat, mobilya, enerji ve beyaz eşya gibi önemli sektörlere girdi sağlıyoruz. Ülkemizde Bursa Yenişehir, Kırklareli, Mersin ve Ankara Polatlı olmak üzere toplamda dört üretim tesisiyle düzcam faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yeni yatırımımızla birlikte yıllık üretim kapasitesi 540 bin tona ulaşan Polatlı’daki tesisimiz Avrupa’nın en büyük düzcam üretim üslerinden biri haline geldi. Ülkemizdeki düzcam fırını sayımız sekize çıkarken, toplam düzcam üretim kapasitemiz ise yıllık 2 milyon ton seviyesini aştı" bilgisini paylaştı.

'İÇ PAZARDA ÖNGÖRÜLEMEYEN ARTIŞ YAŞANDI'

Şişecam’ın dört kıtaya yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel ölçekte bir şirket olduğuna işaret eden Kırman, "Bugün dünyada cam ev eşyasında en büyük üç, cam ambalaj ve düzcamda ise en büyük beş üretici arasında yer alıyoruz. Dünyanın en büyük sekizinci soda üreticisi olmamızın yanı sıra krom kimyasallarında ise dünyada lider konumdayız. Önemli bir kapasite artışı imkanı sağlayan ikinci fırın yatırımıyla birlikte Polatlı tesisindeki istihdamımızı da artırıyoruz. Tesisteki toplam istihdamımız yüzde 40’lık artışla 322 kişiye ulaşacak” diye konuştu.

Küresel salgın ortamında düzcamda öngörülemeyen bir talep artışı yaşandığına dikkat çeken Kırman, “İç pazardaki sıra dışı talep artışını karşılamaya yönelik olarak başta yeni fırın yatırımı ve toplam satışlarda yurt içi satışların payının artırılması olmak üzere ülkemizde ekonomik faaliyetleri destekleyen her türlü önlemi aldık. Bu kapsamda aylık düzcam sevkiyat kapasitemiz olan 100 bin tonun tamamını kullanırken, ülkemizde gerçekleştirdiğimiz düzcam üretiminin yaklaşık yüzde 90’lık kısmını da yurt içi pazara sunduk. Düzcam pazarına yönelik olarak, içinden geçilen dönemin özelliklerini dikkate alarak müşterilerimize ayrıca destek olduk” dedi.

'9 AYDA 1.1 MİLYAR TL YATIRIM YAPTIK'

Yeni yatırımların yanı sıra idame yatırımlarına da devam ettiklerini vurgulayan Kırman, “İzabe teknolojisine dayanan ve enerji yoğun bir üretim alanı olan cam sanayinde ilk yatırım maliyetleri yüksek olduğu gibi, ergitme fırınlarının belli aralıklarla yenilenmesi zorunluluğu bulunuyor. Sürekli yatırım ihtiyacı bulunan bu fırınların ömrü 8-15 yıl arasında dolmakta ve üretimin devam edebilmesi için ilk yatırım harcama tutarının yüzde 20’si ile yüzde 30'u seviyeleri arasında bir idame yatırımı ihtiyacı oluşuyor. Gelişen fırın teknolojileri, yenileme, makine donanım modernizasyonu, destek veren operasyonların revizyonu gibi sebeplerle düzenli idame yatırım ihtiyaçları oluşuyor. Bu yılın ilk dokuz aylık döneminde yaklaşık 1.1 milyar TL tutarında yatırım harcaması gerçekleştirdik" diye konuştu.

Küresel salgının damgasını vurduğu 2020 yılında da üretmeye ve yatırım yapmaya devam ettiklerini vurgulayan Kırman, önümüzdeki dönemde stratejik hamlelerin yanı sıra yeni iş alanlarındaki fırsatları da değerlendireceklerini bildirdi.