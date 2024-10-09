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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dünyanın ulaşım rotası İstanbul'da çizilecek - İş-Yaşam Haberleri

        Dünyanın ulaşım rotası İstanbul'da çizilecek

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) Dünya Yol Kongresi'nin 15-18 Ekim tarihlerinde "Hareketliliği Güçlendirmek için Bağlanıyoruz: Herkes için Sürdürülebilir Bir Geleceğin Sağlayıcısı Olarak Yollar" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 12:14 Güncelleme: 09.10.2024 - 12:14
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        Dünyanın ulaşım rotası İstanbul'da çizilecek
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cenevre merkezli Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) tarafından her dört yılda bir düzenlenen Dünya Yol Kongresi’nin 15-18 Ekim tarihlerinde “Hareketliliği Güçlendirmek için Bağlanıyoruz: Herkes için Sürdürülebilir Bir Geleceğin Sağlayıcısı Olarak Yollar” temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğini ifade etti.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Kongre kapsamında, küresel liderlerin, endüstri uzmanlarının, akademisyenlerin, kamu ve özel sektör paydaşlarının bir araya geleceğini belirten Bakan Uraloğlu, “Karayolu sektörü için önemli konuların ve yeniliklerin ele alındığı bir platform oluşturacağız. Organizasyonda, ‘Dayanıklı Toplumlar ve Ekonomiler İçin Karbondan Arındırılmış ve Dayanıklı Ulaşım’ teması ile Bakanlar Oturumu da gerçekleştireceğiz. Dünyanın ulaşım rotasını İstanbul’da çizeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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        Bakan Uraloğlu, Kongreye Fas, Lübnan, Ermenistan, Kamboçya, Gana, Gine, Katar, Gabon, Kongo, Nikaragua, Malavi, Türkmenistan, Ekvador, Seyşeller, Slovenya, Litvanya, Zimbabve, Liberya, Suudi Arabistan ve Mısır ile bakanlar düzeyinde katılım olacağını da belirterek, “Kongreye, 20 ülkeden Bakanlar düzeyinde katılım bekliyoruz. Küresel altyapı projelerinin geliştirilmesine yönelik atacağımız adımlar ve iş birlikleri sürdürülebilir ulaşım ağlarını oluşturma yolunda önemli katkılar sağlayacak." dedi.

        Kongrenin, ulaşım ve altyapı sektörünün önde gelen uzmanlarını bir araya getireceğini vurgulayan Uraloğlu, Kongre kapsamında yapılacak “Bakanlar Oturumu” ile diğer ülkelerden mevkidaşları ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle bir araya geleceklerini de kaydederek, “IRF Dünya Kongresi ile uluslararası platformda son 22 yılda tüm dünyanın yakından takip ettiği mega ulaştırma ve altyapı projelerini başarıyla gerçekleştirerek insanlığın hizmetine kazandıran Bakanlığımızın vizyon ve misyonunu da tanıtma imkânı da bulacağız.” diye konuştu.

        İŞ BİRLİKLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

        Kongre’de sürdürülebilir altyapı için finansmandan işgücü geliştirmeye kadar geniş bir yelpazede konuların masaya yatırılacağını ifade eden Uraloğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü:

        “Sürdürülebilir ve akıllı ulaşım sistemlerinden yol güvenliği ve çevresel sorumluluğa kadar birçok önemli konuyu ele alarak iş birliklerini değerlendireceğiz. Dijitalleşme, elektrikli araçların ulaşım sistemlerine entegrasyonu, daha kapsayıcı ve erişilebilir hareketlilik gibi hususlarda tecrübelerimizi paylaşacağız. iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik emisyon azaltma, yol projelerinde biyoçeşitliliğin korunması gibi sürdürülebilir çözümleri ele alacağız.”

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