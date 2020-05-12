Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, WT Yönetim Kurulu, Chungwon Choue başkanlığında video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıya WT Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ile federasyon dış ilişkiler sorumlusu ve WT denetçisi Ali Sağırkaya da katıldı.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'ın da bağlandığı toplantıda, salgın nedeniyle önemli uluslararası faaliyetlerle ilgili iptal ve erteleme kararları alınırken, bazı organizasyonların ev sahibi ülkeleri de belirlendi.
Toplantıda, bu yıl içinde yapılması gereken büyükler kategorisindeki kıta şampiyonalarının, 2021 mayıs ayı sonuna kadar düzenlenebilmesine izin verildi. 2021 yılı mayıs ayında Çin'in Wuxi kentinde yapılması planlanan Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın, aynı yerde eylül ayında gerçekleştirilmesi kararı alındı.
Bu yıl içinde yapılması planlanan Dünya Poomse Şampiyonası iptal edildi. Tokyo Olimpiyatları ve Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nın gerçekleştirilecek olması nedeniyle 2021 yılındaki tüm grand prix organizasyonları da yine iptal edildi. 2021 Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası sırasında yapılması planlanan Uluslararası Tekvando Sempozyumu yerine tüm spor branşlarının davet edilmesiyle bir barış forumu düzenlenmesi kararı alındı.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 2020 ekim ayı içerisinde düzenlenmesi planlanan Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası ile ilgili karar, 15 Ağustos tarihinde açıklanacak. 2020 Grand Slam Final Müsabakası, daha önce planlandığı gibi aralık ayı içinde Çin'in Wuxi kentinde düzenlenecek.
Toplantıda ayrıca, 2021 Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'na Bulgaristan'ın Sofya, 2022 Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası ve Gençlik Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ne Senegal'in Dakar, 2022 Dünya Poomse Şampiyonası'na ise Güney Kore'nin Gouyang kentinin ev sahipliği yapmasına karar verildi. 2022 Grand Prix müsabakalarına ise sırasıyla Singapur, İngiltere ve Ürdün'ün ev sahipliği yapması kararlaştırıldı.
Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, salgın nedeniyle dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bu süreçten spor da büyük oranda etkilendi. Koronavirüs salgını ve olimpiyat oyunlarının 1 yıl ertelenmesi sonucunda faaliyet takvimimizi yeniden düzenlememiz gerekti. Kararları alırken sporcu sağlığı ön planda tutuldu. Alınan kararların hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
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