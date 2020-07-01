AA

Avrupa’da Kovid-19’dan ilk ve en ciddi şekilde etkilenen İtalya’ya yönelik uçuşlarını 29 Şubat’ta askıya alan THY, 4 ay aradan sonra bugün seferlerini yeniden faaliyete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, THY, bu sabah itibarıyla Roma-İstanbul (TK 1862) ve Milano-İstanbul (TK 1874) tarifeli seferlerini uzun bir aradan sonra ilk kez icra etti.

Roma'dan yapılan ilk uçuşta 105 yolcu yer alırken, yolcular arasında bir de evcil kedi olması dikkati çekti. Milano seferi ise 138 yolcu ile yapıldı.

THY, Kovid-19 salgınının şubat ayı sonlarında İtalya'da hızla yayılması sebebiyle bu ülkeye son tarifeli seferini 29 Şubat'ta gerçekleştirmişti. THY, 24 Mart'ta ve 24 Nisan'da ise bu ülkedeki öğrenci ve geçici süreyle gelen vatandaşların yurda dönmesi için Roma ve Milano'dan 3 özel sefer düzenlemişti.

THY'nin bugün itibarıyla başlattığı seferlerden bu aşamada İtalya'da oturum izni bulunanlar, sağlık ve iş gibi acil durum sebebiyle seyahat etmesi gerekenler ve İtalyan vatandaşları yararlanabilecek.

AB'NİN TÜRKİYE'YE YÖNELİK SEYAHAT KISITLAMASI SÜRÜYOR

AB, mart ayında salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.

AB dün açıkladığı karara göre, AB ülkelerine yakın Kovid-19 verilerine sahip olduğu belirlenen Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Karadağ, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay’a bugünden itibaren sınırlarını açtı.

Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan gibi ülkelere ise AB, seyahat kısıtlamaları uygulamaya devam edecek.

AB hangi ülkelere sınırlarını açıp açmayacağına ise ülkelerdeki Kovid-19 durumuna ve vaka sayısına göre 2 haftada bir yapacağı güncelleme ile karar verecek.