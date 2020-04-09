09 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dolarda koronavirüs salgını başladığından bu yana en sakin haftalardan birisi yaşanıyor. Geçtiğimiz haftayı 6.73'ten kapayan dolar/tl bu haftanın ilk gününde 6.77'ye yükseldi ve şu ana kadar haftanın geri kalanında bu seviyeye yakın bir seyir izledi.
Bu görece istikrarda artık dünyada 'bekle-gör' düşüncesinin yaygınlaşması etkili oldu. Son 1 ayda dünya genelinde ekonomiler koronavirüs salgını sebebiyle neredeyse tamamen kapandı. Hükümetler ve merkez bankaları ise yetkileri dahilinde bu salgına karşı önlem ve destekler açıkladı.
Son olarak Japonya'nın da 998 milyar dolarlık yeni bir paket açıklamasıyla artık önemli ekonomilerden yeni ve radikal adımlar beklenmiyor. Doğrudan koronavirüsün yayılma hızı ve ne kadar kontrol altına alınabildiği kurun seyrini belirliyor.
VAKA SAYISI 1.5 MİLYONU AŞTI
Bugün itibarıyla dünya genelinde koronavirüs vakaları 1.5 milyonu aşmış durumda. Sadece dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de tespit edilen vaka sayısı 435 bine ulaştı.
Her gün açıklanan veriler ışığında uzmanlar küresel ekonomi için farklı farklı senaryolar yazıyor. Bu senaryoların hangisinin gerçekleşeceği tamamen ekonomilerin, yani fabrikaların ve iş yerlerinin ne zaman açılacağına bağlı olacak. Eğer çarkların mayıs itibarıyla dönmeye başlayacağına dair yeterli umut oluşursa dolarda zayıflama görülebilir.
Salgının etkilerinin daha uzun süreceğine işaret eden her veri veya yeni haber ise doların güçlenmesini sağlayabilir.
ANLAŞMA ÇIKABİLİR
Bunların yanında bir süredir Suudia Arabistan liderliğindeki OPEC ve Rusya liderliğindeki OPEC+ ülkeleri arasında petrol arzı konusunda anlaşmazlık sürüyor. Bugün gerçekleştirilmesi beklenen video konferansla ülkelerin en azından bir ön anlşmaya varması kuvvetle muhtemel. Burada sağlanacak bir anlaşma da küresel risklerden 1 risk azalttığı için TL dahil gelişmekte olan ülke para birimlerini yükseltebilir.
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