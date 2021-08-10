Dolarda son durum

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Geçen hafta ABD'de tarım dışı istihdam artışının beklentileri aşması ve yurtiçinde yaşanan faiz odaklı tartışmalar dolarda yükselişe neden oldu. Dolar yükselişini bu haftaya da taşıdı.

Fed'in varlık alımlarını beklenenden erken azaltabileceğine dair artan beklentiler doların güçlenmesine katkıda bulunuyor.

Dün 8.66'nın üzerini test eden dolar/TL yeni güne de 8.65'ten başladı.

Piyasalar ayrıca son dönemde delta varyantıyla beraber dünya genelinde yeniden yükselişe geçen koronavirüs vakalarını da takip etmeye devam ediyor.