Dolarda son durum

Dün ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell, bankanın önden yüklemeli faiz artırımına gitmeyeceğini, faizi artırmak için enflasyonun gerçek olarak artmasını bekleyeceklerini açıkladı. Fed daha önce ABD'de enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu belirtmişti.

Pazartesi günü 92 değerinin üzerine çıkan dolar endeksi bu sabah itibarıyla 91.88 seviyesinde seyrediyor.

Dolar/TL de dün 8.77'den 8.65'e gerilemişti.

Dolar yeni güne ise 8.66 liradan başladı.