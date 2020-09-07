Geçen haftayı 7.4380'den kapatan dolar/TL'de dün gece düşük hacimli piyasada hızlı bir yükseliş yaşandı. Dolar gece 12.45 civarında 7.46'yı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.

Yeni güne ise 7.4450'den başladı. Euro ise haftaya 8.81'in üzerinde girdi.

Bugün yurtiçinde piyasaları etkileyecek bir veri açıklanmayacak. Dünya genelinde ise koronavirüs odaklı gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.