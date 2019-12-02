02 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dolar kuru geçen hafta S-400 ve ABD - Çin ticaret görüşmelerine odaklı fiyatlamayla 5.75 - 5.80 arası dalgalandıktan sonra aralık ayına iç ve dış yoğun veri gündemiyle giriyor.
İçeride izlenecek ilk veri Türkiye'nin 3. çeyrek büyüme performansı olacak. 2. çeyrekte yüzde 1.5 daralan ekonominin bu çeyrekte yüzde 1 civarı büyümesi bekleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçen hafta Rize'de yaptığı konuşmada, "Son çeyrek büyümesinde Türkiye'nin doğal büyüme oranı dediğimiz yüzde 5'leri göreceğimiz bir çeyrek ile yılı inşallah kapatıp 2020'de bu ivmenin daha da üzerine koyarak çok güçlü bir 2020 yılını hep birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Salı günü ise enflasyon verileri izlenecek. Kasım ayında tüketici fiyatlarında beklenti 0,75 artış şeklinde. Gelecek veriye göre Merkez Bankası'nın gelecek hafta yılın son PPK toplantısında alacağı faiz kararı da şekillenecek.
Merkez Bankası Başkanı Uysal, "Önümüzdeki dönemde para politikası duruşumuzu enflasyondaki düşüş sürecinin devamını sağlayacak şekilde belirledik" derken son 3 toplantıda yapılan toplamdaki 10 puan faiz indiriminin önden yüklemeli yapıldığını belirtmişti.
Beklenti, en az 100 bp indirim gelmesi durumunda. Analistler piyasaların 200 baz puanı fiyatladığını belirtirken, beklentinin üzerindeki bir indirimin dolar/TL'de harekete neden olabileceği görüşünde.
Aralık ayının ilk işlem günü olan 2 Aralık günü dolar 5.7515 TL'den el değiştiriyor.
Yurt dışında ise ABD, Çin ve euro bölgesi başta olmak üzere küresel PMI verileri izlenecek. Resesyon endişelerinin yavaş yavaş dağıldığı görülürken, büyümenin öncü göstergelerinden olan PMI verilerindeki toparlanmanın devam edip etmediği izlenecek.
ABD cephesinde işsizlik ve tarım dışı istihdam verileri de piyasanın odağında. Haftanın bir diğer önemli gelişmesi ise Avrupa Merkez Bankası'nın yeni başkanı Lagarde'ın konuşması ve politika setine dair vereceği ipuçlarında olacak.
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