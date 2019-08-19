19 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dolar/TL, bayramda Arjantin nedeniyle oluşan kısa süreli hareketliliğin ardından yeniden yatay seyre girse de TL üzerindeki baskı sürüyor.
Büyüme endişeleriyle küresel risk iştahının azalması, terse dönen getiri eğrisi, Hong Kong ve İtalya merkezli endişeler ve Arjantin nedeniyle oluşan gelişen ülkelerdeki satıcılı seyir TL varlıklarını da olumsuz etkiliyor.
Son olarak Türkiye'nin ihracatındaki aslan payına sahip AB ekonomisinin en büyüğü olan Almanya'nın da teknik olarak resesyona girme ihtimalini güçlendiren veriler geliyor.
Tatil öncesi dört ayın en düşük seviyesinde 5.45 civarında işlem gören dolar/TL, Arjantin gelişmeleriyle sığ piyasada 5.63'ü test ettikten sonra küresel risk iştahındaki görece toparlanma ile 5.55 - 5.60 arasında dalgalanıyor.
19 Ağustos sabahı dolar/TL 5.58 seviyesinden işlem görüyor. Euro 6.20 sınırında, petrol fiyatları artarken altın fiyatı düşüşte.
Akşam saatlerinde piyasaların korkulu rüyası olan ABD - Çin ticaret geriliminde Trump'tan yeni mesaj geldi. Twitter'dan bir açıklama yapan Trump, "Çin ile işler iyi gidiyor, konuşuyoruz." dedi. Diyalog kanallarının açık olması ve Trump'ın 300 milyar dolarlık Çin ürününe koyduğu ek vergiyi bir süre ertelemesinin ardından gelen bu demecin fiyatlamaları pozitif etkileyebileceği belirtiliyor.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2019
Çin’in Merkez Bankası ise bu esnada şirketler için borçlanma maliyetlerinin düşürmek ve ABD ile yaşanan ticaret savaşı nedeniyle yavaşlayan ekonomisini desteklemek için faiz oranında reforma gitti. Çin Halk Bankası (PBOC),reel faiz oranlarını daha da düşürmek amacıyla bu aydan başlayarak kredi faiz oranı (LPR) için kullanılan mekanizmayı geliştireceğini söyledi.
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