Dolar kuru dün Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte iki yönlü dalgalandı. TCMB enflasyon üzerinden sıkı duruş vurgusunu sürdürdü fakat metinde bazı değişikliklere gitti.

TCMB metninde risklerin devam ettiğine dair söylem ve görünümdeki belirgin iyileşme kısmı yeni metinde görülmezken, daha 'güvercin' ifadeler dikkati çekiyor.

5.8082 ile kapanışı yapan dolar/TL, 13 Haziran sabahı ise 5.8466 TL'de.

ABD ile ilişkiler piyasaların gündeminde önemli yer tutmaya devam ederken, S-400 konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan akşam bir açıklama geldi.

AK Parti Grup toplantısında konuşan Erdoğan, "Türkiye S-400 savunma sistemlerini bakınız alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. İnşallah önümüzdeki ayda bu sistemin ülkemize teslimi yapılacaktır. Bu sistem taarruz değil savunma sistemidir. Ben ülkemi savunmak için gerekli tedbirleri almayacak mıyım? Birilerine mi soracağım?" dedi.

Öte yandan, Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda İdlib'de ateşkesin sağlandığı belirtildi.

Ekonomi ajandasında ise Merkez'in iç talepteki zayıflama vurgusunun ardından BDDK bazı sektörlerdeki harcamalarda taksit sayılarını artırılmasına karar verdi. Ayrıca kredi kartları asgari ödeme tutarındaki 15 bin lira üzerindeki yüzde 35 ve 40 olan minimum ödeme tutarı tüm limitler için yüzde 30'a çekildi.

Dışarıda ise ABD işsizlik maaşı başvuruları izleniyor.