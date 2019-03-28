Dolar/TL, yabancı yatırımcının yurt dışı piyasalarda açığa TL satılmasıyla başlayan yükselişini Merkez Bankası'nın hamleleriyle tersine çevirdi ve 5.40'lı seviyelere indi.

Türk Lirası repo ihalelerini erteleyen Merkez Bankası, daha sonra da vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırını yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltti. Londra swap piyasalarında yabancının TL borçlanma faizleri önce yüzde 90'a ardından kademeli olarak yüzde 300 ve yüzde 1200'e kadar yükseldi.

Bankalar arası piyasada yabancı bankaların dolar/TL kotasyonları ile yurt içi bankaların spot (vadeli olmayan) kotasyonları

arasındaki farkın açılarak yüzde 2'ye yaklaştı.

28 Mart günü dolar 5.4055, euro ise 6,1985 TL'den el değiştiriyor. Sterlin ise 7.24 üzerinde işlem görüyor.

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Öte yandan, TL bulmakta zorlanan yabancı yatırımcı TL cinsi diğer varlıklarında satış eğilimine geçti. Dolar/TL düşerken Borsa İstanbul 105 bin puandan seviyelerinden 91 binli seviyelere indi. Yüzde 18'deki 2 yıllık tahvil faizleri de yüzde 21'i aşarken, 10 yıllıklar yüzde 15'ten 18 üzerine çıktı.

Yurtiçin yerleşiklerin döviz talebi ise yüksek seyretmeye devam ediyor. Düşen kur ile birlikte son 2 günde alınan döviz miktarı 2.5 milyar doları geçti. Bankacılar TL'de kısa pozisyonda kalmanın zorlaştığını belirtirken cuma gününden itibaren normalleşme görülebileceğini belirtiyor.

SWAP İŞLEMİ NEDİR?

Swap (takas) iki tarafın bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir. Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanır. Swap, özellikle döviz kurlarında oynaklığın yaşandığı zamanlarda yatırımcının bu oynaklıktan kaynaklanan riskinin önünü alması için önemli bir araç olarak ortaya çıkıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK),geçen yıl Ağustos ayında Türk Lirası'nda yaşanan hızlı değer kaybının ve oynaklığın önüne geçmek için bankaların swap işlemlerine kısıtlama getirmişti. Bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptığı bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarının ve swap benzeri işlemlerinin, bankaların yasal özkaynaklarının yüzde 25'ini geçemeyeceğini açıklamıştı. Bu sınırlamaya, bankaların vadeli TL alım yönünde gerçekleştirecekleri forward, opsiyon ve benzeri swap dışındaki türev işlemlerin de dahil edildiği belirtilmişti.

BDDK'nın aldığı bu önlem, TL'nin kayıplarını geri almasında ön ayak olmuştu. BDDK, aldığı önlemler kapsamında TL'nin yaşadığı oynaklığı engellemek için swap işlemlerine kısıtlama getirerek spekülatif işlemlerin önünü kesti.