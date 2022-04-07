7 Nisan Perşembe gününde gün içinde en yüksek 14,74 olan dolar kuru güne %0,25 artış ile başladı. Hafta başından itibaren dolar kurunda hareketlilik sürüyor. İşte, 7 Nisan Perşembe günü güncel dolar kuru...

7 NİSAN 2022 DOLAR KURU

7 Nisan Perşembe saat 10.30 itibarıyla 1 dolar 14,73 liradan işlem görüyor.