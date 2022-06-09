Dolar yeniden 17 TL'yi aştı

Dolar/TL'de hareketli gün. Gün içinde 17.37'ye kadar çıkan kur Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın saat 19.04'te bu akşam ekonomiye ilişkin atılan adımların paylaşılacağını açıklamasının ardından yüzde 2.6 geriledi. Açıklamadan önce 17.22 seviyesinde bulunan kur açıklamanın ardından 16.76'ya kadar indi. Kur daha sonra 16.91 seviyelerinde hareket etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan duyuruda, “Başta enflasyon ve döviz kuru olmak üzere gündemimizde yer alan bazı ekonomi başlıklarında, ekonomi yönetimimiz Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edecek olup; atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren Bakanlığımız ve ilgili kurumlarca kamuoyu ile paylaşılacaktır.” denildi.

Hazine'den yeni adımlara ilişkin ilk açıklama saat 22.46'da geldi. Gelire endeksli senet açıklamasının ardından kur yeniden 17.20 sevilerine taşındı.

Hazine Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç edecek. Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi için 15 Haziran'da talep toplanacak. Sadece gerçek kişilere sunulacak. Yatırımcısına üç ayda bir kupon getirisi sağlayacak. Ödemelerde asgari getiri garantisi olacak.