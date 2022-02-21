2022 Doğalgaz desteği ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelinde binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin; doğalgaz fatura yardımı nasıl yapılır ve doğalgaz desteği nasıl alınır sorularının cevaplarını bir araya getirdik...