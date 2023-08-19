Diplomaları yurt dışından
Ferhat Göçer'in oğlu Can Göçer, dünyanın en iyi 10 üniversitesi arasında gösterilen İngiltere'deki University College London'ı kazandı. Daha önce de birçok ünlünün çocuğu çeşitli ülkelerde öğrenim gördü
- 1
*Gülşen Bubikoğlu ile Türker İnanoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu
Harvard Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü - ABD
- 2
*Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Cüreklibatur
Central Saint Martins Sanat Okulu - Birleşik Krallık
- 3
*Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül
Boston Üniversitesi İşletme Bölümü - ABD
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- 4
*Ferhat Göçer'in oğlu Can Göçer
University College London - Birleşik Krallık
- 5
*Zerrin Tekindor-Çetin Tekindor çiftinin oğlu Hira
Kent Üniversitesi Sinema Yönetmeliği Bölümü - Birleşik Krallık
- 6
*Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy
Parsons The New School For Design Illustrasyon Bölümü - ABD
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- 7
*Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızı Ferhan Şensoy
New York Üniversitesi Sinema - TV Bölümü - ABD
- 8
*Ahmet Mümtaz Taylan ile Müge Kızılbağlı'nın kızı Ayşe Dilan
Ringling College of Art and Design - ABD
- 9
* Kayahan-İpek Açar çiftinin kızı Aslı Gönül Açar
Durham Üniversitesi’nin Fizik Bölümü - Birleşik Krallık
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- 10
* Hülya Avşar-Kaya Çilingiroğlu çiftinin kızı Zehra Çilingiroğlu
Westminster Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü - Birleşik Krallık
- 11
*Sibel Can-Hakan Ural çiftinin oğlu Engincan Ural
University of Westminster - Birleşik Krallık
- 12
*Sibel Can-Hakan Ural çiftinin kızı Melisa Ural
London College of Communication - Birleşik Krallık
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- 13
*Şevval Sam ile Metin Tekin'in oğlu Tarık Emir Tekin
Oxford Drama Okulu - Birleşik Krallık
- 14
* Seda Sayan-Sinan Engin çiftinin oğlu Oğulcan Engin
European School of Economics - Birleşik Krallık
- 15
*Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin Erdoğan
Johnson and Wales Üniversitesi Aşçılık Bölümü - ABD
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- 16
* İbrahim Tatlıses ile Işıl Çıtak'ın kızı Dilan Çıtak Tatlıses
Berklee College of Music - ABD
- 17
* İbrahim Tatlıses-Derya Tuna çiftinin oğlu İdo Tatlıses
Berklee College of Music - ABD
Fotoğraflar: HT Magazin, AA, DHA, İHA, Instagram