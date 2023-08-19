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        Haberler Magazin Diplomaları yurt dışından! Zehra Çilingiroğlu, İdo Tatlıses, Tarık Emir Tekin... - Magazin haberleri

        Diplomaları yurt dışından

        Ferhat Göçer'in oğlu Can Göçer, dünyanın en iyi 10 üniversitesi arasında gösterilen İngiltere'deki University College London'ı kazandı. Daha önce de birçok ünlünün çocuğu çeşitli ülkelerde öğrenim gördü

        Şevval Yılmaz
        syilmaz@haberturk.com
        Giriş: 19.08.2023 - 09:51
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        • 1

          *Gülşen Bubikoğlu ile Türker İnanoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu

          Harvard Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü - ABD

        • 2

          *Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Cüreklibatur

          Central Saint Martins Sanat Okulu - Birleşik Krallık

        • 3

          *Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül

          Boston Üniversitesi İşletme Bölümü - ABD

        • 4

          *Ferhat Göçer'in oğlu Can Göçer

          University College London - Birleşik Krallık

        • 5

          *Zerrin Tekindor-Çetin Tekindor çiftinin oğlu Hira

          Kent Üniversitesi Sinema Yönetmeliği Bölümü - Birleşik Krallık

        • 6

          *Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy

          Parsons The New School For Design Illustrasyon Bölümü - ABD

        • 7

          *Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızı Ferhan Şensoy

          New York Üniversitesi Sinema - TV Bölümü - ABD

        • 8

          *Ahmet Mümtaz Taylan ile Müge Kızılbağlı'nın kızı Ayşe Dilan

          Ringling College of Art and Design - ABD

        • 9

          * Kayahan-İpek Açar çiftinin kızı Aslı Gönül Açar

          Durham Üniversitesi’nin Fizik Bölümü - Birleşik Krallık

        • 10

          * Hülya Avşar-Kaya Çilingiroğlu çiftinin kızı Zehra Çilingiroğlu

          Westminster Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü - Birleşik Krallık

        • 11

          *Sibel Can-Hakan Ural çiftinin oğlu Engincan Ural

          University of Westminster - Birleşik Krallık

        • 12

          *Sibel Can-Hakan Ural çiftinin kızı Melisa Ural

          London College of Communication - Birleşik Krallık

        • 13

          *Şevval Sam ile Metin Tekin'in oğlu Tarık Emir Tekin

          Oxford Drama Okulu - Birleşik Krallık

        • 14

          * Seda Sayan-Sinan Engin çiftinin oğlu Oğulcan Engin

          European School of Economics - Birleşik Krallık

        • 15

          *Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin Erdoğan

          Johnson and Wales Üniversitesi Aşçılık Bölümü - ABD

        • 16

          * İbrahim Tatlıses ile Işıl Çıtak'ın kızı Dilan Çıtak Tatlıses

          Berklee College of Music - ABD

        • 17

          * İbrahim Tatlıses-Derya Tuna çiftinin oğlu İdo Tatlıses

          Berklee College of Music - ABD

          Fotoğraflar: HT Magazin, AA, DHA, İHA, Instagram

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