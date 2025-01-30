Dilek Grup, İpek Şampuan'ı 17 yıl sonra Fransızlardan geri aldı

Dilek Grup, İpek Şampuan'ı üretici firması Canan Kozmetik ile birlikte satın aldı. 1981 yılından beri tüketicilerle buluşan İpek Şampuan’ın tüm hakları, 2007 yılında Fransız L’oreal’e devredilmişti. İpek Şampuan, 17 yıl sonra Dilek Grup tarafından satın alınarak yeniden bir Türk firması ile yola devam edecek. Canan Kozmetik, yapılan anlaşmaya göre yüzde 100 sermaye ile Dilek Grup bünyesine dahil oldu.

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MURAT KILIÇ : “CANAN KOZMETİK İLE İPEK ŞAMPUAN’I DİLEK GRUP BÜNYESİNE KAZANDIRDIK,ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN”

Dilek Grup Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kılıç, satın almayla ilgili, "Çok önemli bir hisse devrini gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Canan Kozmetik ile birlikte İpek Şampuan gibi güçlü bir markayı bünyemize katmış olmaktan dolayı mutluyuz. Yerli üretime olan desteğimizle, İpek Şampuan'ın tüm noktalara uzanıp daha geniş kitlelere ulaşmasını, ürünlerimizin tüketici pazarında daha hızlı büyümesini ve uluslararası pazarda daha güçlü bir kimlikle yer almasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.