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        Haberler Ekonomi Borsa Dikkat: Borsa İstanbul'da işlem yapacaklara 10 Haziran uyarısı - Borsa Haberleri

        Borsa İstanbul'da işlem yapacaklara 10 Haziran uyarısı

        Borsa İstanbul'da bugünkü işlemlerin takası Kurban Bayramı dolayısıyla 10 Haziran'da yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 07:50 Güncelleme: 04.06.2025 - 07:50
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        Borsada işlem yapacaklara 10 Haziran uyarısı!
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        Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

        Pay Piyasasında, bugünkü işlemlerin takası 10 Haziran Salı günü, 4 Haziran 2025 Çarşamba ve 5 Haziran 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 11 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Ayrıca 5 Haziran Perşembe günü Borsa İstanbul'da yarım gün seans yapılacak.

        Öte yandan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 5 Haziran'da fiziki teslimat, 6,7,8,9 Haziran'da takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

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