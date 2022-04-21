Yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Düzenlemeyle Yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin karar kapsamında başvuru sahiplerinin değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için gereken asgari sabit yatırım tutarı 500 milyon liradan 1 milyar TL’ye yükseltildi.

Söz konusu değişiklik 1 Temmuz 2022 itibarıyla geçerli olacak.