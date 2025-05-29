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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun Detroit: Become Human sistem gereksinimleri nelerdir? - Teknoloji Haberleri

        Detroit: Become Human sistem gereksinimleri nelerdir?

        Detroit: Become Human, gelecekte geçen ve yapay zekanın insan hayatındaki etkilerini derinlemesine işleyen bir hikaye odaklı macera oyunudur. Oyunda, insanlara hizmet etmek ve onların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla üretilmiş androidler yani yapay zeka robotları, toplum içinde yaygın olarak kullanılır hale gelmiştir. Ancak bu androidler, zamanla bilinç kazanmaya başlar ve kendi varoluşlarını sorgulamaya yönelirler. Oyunun ana teması, bu yapay zekaların özgürlük arayışı, insanlarla olan ilişkileri ve etik ikilemler etrafında şekillenir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 16:26 Güncelleme: 29.05.2025 - 16:26
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        Detroit: Become Human
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        Oyuncu, üç farklı android karakterin bakış açısından ilerleyerek, onların karşılaştıkları zorlukları, seçimlerini ve bu seçimlerin sonuçlarını deneyimler. Kara, Connor ve Markus isimli androidlerin hikayeleri, insanlık ve makine arasındaki çizginin giderek bulanıklaştığı bir dünyada geçer. Bu karakterler aracılığıyla, oyuncular derin ahlaki sorularla karşı karşıya kalır; örneğin özgür irade nedir, insanlık sınırları nerede başlar ve makinelerin de duyguları olabilir mi gibi. Oyunda verilen kararlar, hikayenin akışını ve sonunu büyük ölçüde etkiler, bu da her oyuncuya benzersiz bir deneyim sunar.

        Detroit: Become Human, etkileyici görselleri, güçlü anlatımı ve oyuncunun seçimlerine göre şekillenen dinamik hikaye yapısıyla bir oyun olmaktan çıkarak, felsefi ve sosyal sorgulamalar yaptıran bir interaktif drama haline gelir. İnsan ve teknoloji arasındaki ilişkiyi, empati, özgürlük ve kimlik temalarıyla ele alması, oyunu derin ve düşündürücü kılar. Oyuncular eğlenmekle kalmaz, aynı zamanda geleceğe dair etik ve toplumsal meseleler üzerine düşünmeye teşvik edilir.

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        DETROİT BECOME HUMAN KAÇ GB?

        Detroit: Become Human, derin hikâye anlatımı ve etkileyici görselleriyle dikkat çeken bir macera oyunudur ve kurulum için gereken depolama alanı oyun deneyiminin sorunsuz olması açısından önemlidir. Bu oyunun bilgisayara yüklenebilmesi için yaklaşık olarak 50 ile 70 gigabayt arasında bir boş disk alanına ihtiyaç duyulmaktadır. Dosyaların boyutu, oyunun farklı sürümlerine ve güncellemelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir ancak genel olarak modern oyun standartlarına uygun bir büyüklüğe sahiptir.

        Bu depolama ihtiyacı, oyunun yüksek çözünürlüklü grafiklerine, detaylı karakter modellerine, geniş çevresel tasarımlarına ve zengin hikâye anlatımını destekleyen çok sayıda video ve ses dosyasına bağlıdır. Oyunun içerdiği karmaşık animasyonlar ve interaktif sahneler de dosya boyutunun büyümesine katkıda bulunur. Oyuncuların, oyun kurulumundan önce bilgisayarlarında bu kadar büyük bir alanın boş olduğundan emin olmaları gerekir; aksi halde kurulum sırasında veya oyun sırasında performans sorunları yaşanabilir.

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        Ayrıca, yüksek kaliteli görselleri sorunsuz şekilde çalıştırabilmek için sadece disk alanı değil, donanım bileşenlerinin de bu boyutta bir oyun için yeterli kapasitede olması önerilir. Böylece oyuncular, Detroit: Become Human’ın sunduğu benzersiz deneyimin tadını kesintisiz çıkarabilirler.

        DETROİT BECOME HUMAN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

        Detroit: Become Human, özellikle hikaye odaklı oyunları seven ve derinlemesine anlatımlardan hoşlanan oyuncular için son derece uygundur. Bu oyun, aksiyon veya hızlı refleks gerektiren klasik oyunlardan ziyade, oyuncunun kararlarının ve seçimlerinin hikayenin gidişatını doğrudan etkilediği, adeta interaktif bir sinema deneyimi sunar. Dolayısıyla, stratejik düşünme becerisi yüksek, karakterlerin psikolojisi ve motivasyonları üzerinde düşünmekten keyif alan oyuncular bu oyundan büyük tat alacaktır.

        Yapay zeka, insan hakları, etik ve teknoloji gibi karmaşık ve güncel temalarla ilgilenen, bu konular üzerine düşünmeye açık olan kişiler için de oldukça anlamlı ve düşündürücü bir deneyim sunar. Oyunun sakin temposu ve detaylı anlatımı, sabırlı ve hikaye derinliğine önem veren oyunculara hitap ederken, hızlı tempolu aksiyon oyunlarından hoşlananlar için zaman zaman ağır gelebilir. Yaş sınırlaması ve içeriği göz önüne alındığında, 16 yaş ve üzeri oyunculara daha uygun olduğu söylenebilir.

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        Şiddet ve bazı duygusal yoğunluk içeren sahneleri nedeniyle, çocuklar ve genç yaş grupları için tavsiye edilmez. Öte yandan, oyuncunun seçimlerinin oyunun sonucunu etkilediği dinamik bir yapıya sahip olması, tekrar oynanabilirliği artırır ve farklı kararlarla farklı hikaye deneyimleri yaşamak isteyenler için ideal bir tercihtir. Detroit: Become Human oynayabilmek için bilgisayarınızın belirli donanım ve yazılım özelliklerine sahip olması gerekir.

        Minimum Sistem Gereksinimleri:

        • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
        • İşlemci (CPU): Intel Core i5-2400 @ 3.4 GHz ya da AMD FX-6120 @ 3.5 GHz
        • Bellek (RAM): 8 GB RAM
        • Ekran Kartı (GPU): NVIDIA GeForce GTX 660 2GB veya AMD Radeon HD 7870 2GB
        • Depolama: En az 50 GB boş hard disk alanı
        • DirectX: Sürüm 11
        • Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

        Önerilen Sistem Gereksinimleri:

        • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit veya daha yenisi
        • İşlemci (CPU): Intel Core i7-3770 @ 3.4 GHz ya da AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz
        • Bellek (RAM): 16 GB RAM
        • Ekran Kartı (GPU): NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB veya AMD Radeon RX 580 8GB
        • Depolama: 70 GB veya daha fazla boş alan
        • DirectX: Sürüm 11 veya üzeri
        • Ses Kartı: Yüksek kaliteli ses donanımı ve DirectX uyumluluğu

        SSD kullanımı, oyun yükleme sürelerini büyük ölçüde kısaltır ve daha akıcı bir deneyim sağlar. Yüksek çözünürlüklü monitörlerde (örneğin 1440p veya 4K) oynamak isteyenlerin, daha güçlü ekran kartları tercih etmeleri önerilir. Oyun kumandası kullanmak isteyenler için geniş uyumluluk sağlanmıştır; hem Xbox hem de PlayStation tarzı denetleyiciler desteklenmektedir.

        Oyunun performans ayarlarında grafik kalitesi, gölge detayları ve efekt yoğunluğu gibi seçenekler mevcut olup, sistem kapasitesine göre optimize edilebilir. Bu liste, Detroit: Become Human’ı oynarken yaşanabilecek performans sorunlarını minimize etmek ve en iyi oyun deneyimini yaşamak için göz önünde bulundurulmalıdır. Bilgisayarınız bu gereksinimleri karşılıyor veya üzerinde ise, oyun size hem görsel hem de hikâye bakımından doyurucu ve sürükleyici bir deneyim sunacaktır.

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