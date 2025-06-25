Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.418,52 %-0,32
        DOLAR 39,7510 %0,37
        EURO 46,2568 %0,50
        GRAM ALTIN 4.249,63 %0,46
        FAİZ 42,95 %0,61
        GÜMÜŞ GRAM 45,98 %0,50
        BITCOIN 107.255,00 %1,05
        GBP/TRY 54,1509 %0,39
        EUR/USD 1,1626 %0,15
        BRENT 68,27 %1,68
        ÇEYREK ALTIN 6.948,15 %0,46
        Haberler Ekonomi Para Destek Yatırım'da üst düzey atamalar - Para Haberleri

        Destek Yatırım'da üst düzey atamalar

        Destek Yatırım'ın Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür İlke Yerlikaya olurken, dört Genel Müdür Yardımcısı da yeni pozisyonlarına atandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 16:01 Güncelleme: 25.06.2025 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Destek Yatırım'da üst düzey atamalar
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Destek Yatırım, organizasyonel yapısını yeniden şekillendirdi.

        DestekBank'ın iştiraklerinden biri olan Destek Yatırım'ın Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür İlke Yerlikaya oldu. Şirketin üst yönetim yapısında yapılan yeni atamalarla birlikte; Pazarlama, Marka ve Dijital Kanallardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Nur Ertuğ, Yurt İçi Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Burak Tunç, Operasyon, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Onur Dirim, Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Gözde Gönültaş getirildi.

        Destek Yatırım'ın Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenen Özgür İlke Yerlikaya, kariyerine 1999 yılında Ata Yatırım'da yatırım danışmanı olarak başladı ve 2003-2011 yılları arasında Garanti Bankası'nda Yatırım Merkezi Müdürü olarak görev yaptı. 2011-2025 yılları arasında İş Yatırım'da çeşitli yönetsel görevlerde bulunan Yerlikaya, son olarak Satış ve İş Bankası İş Geliştirme ile Şubelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Özgür İlke Yerlikaya, 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu, 1999 yılında ise Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe ve Finans yüksek lisansını tamamladı.

        REKLAM

        Pazarlama, Marka ve Dijital Kanallardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Nur Ertuğ, kariyerine Ata Yatırım'da yatırım danışmanı olarak başladı ve 2004-2009 yılları arasında Deniz Yatırım'da Pazarlama ve Şubeler Koordinasyon biriminde, 2010-2014 yılları arasında ise Yatırım Finansman'da Kurumsal İletişim ve Pazarlama alanlarında görev yaptı. 2014-2022 yılları arasında Ak Yatırım'da, 2022-2025 yılları arasında ise Burgan Yatırım'da birçok stratejik görev üstlenen Ertuğ, 2000 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

        Yurt İçi Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Burak Tunç, kariyerine yatırım sektöründe Egemen Menkul, Meksa Yatırım ve Garanti Yatırım'da başladı ve ardından 2011-2025 yılları arasında İş Yatırım'da çeşitli görevlerde bulundu. Son olarak İş Yatırım'da Bölge Direktörü olarak görev yapan Tunç, 2008 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu.

        Operasyon, Krediler, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen Onur Dirim, kariyerine 2000 yılında Ak Yatırım'da başladı ve farklı pozisyonlarda aldığı görevlerin ardından Operasyon Müdürü olarak çalışmalarını sürdürdü. 2024 yılında Burgan Yatırım'da Operasyon ve Krediler Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Dirim, 1998 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

        Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandığı duyurulan Gözde Gönültaş, kariyerine 2001 yılında Deniz Yatırım'da başladı ve 2018 yılına kadar Yurt İçi Aracılık ve Hazine birimlerinde çeşitli görevlerde bulundu. 2018-2025 yılları arasında Oyak Yatırım'da Hazine Bölümü Kıdemli Müdürü olarak görev alan Gönültaş, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü'nden mezun oldu.

        Destek Yatırım'ın üst düzey atamalarının yanında 2024 yıl sonu 22 olan, konusunda yetkin ve uzman kadrosu bugün itibarıyla 44'e ulaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'da yaşandı! Trafikte iki kadına silah doğrulttu!
        Antalya'da yaşandı! Trafikte iki kadına silah doğrulttu!
        Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
        Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
        NATO lideri Rutte: ABD'nin saldırısı legaldir
        NATO lideri Rutte: ABD'nin saldırısı legaldir
        Kaleye Martinez, sol beke Digne!
        Kaleye Martinez, sol beke Digne!
        Silahlı saldırıda 9 yaşındaki çocuk öldü!
        Silahlı saldırıda 9 yaşındaki çocuk öldü!
        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
        Biri bıçak biri satırla geldi!
        Biri bıçak biri satırla geldi!
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        Gizli kamera skandalının yaşandığı bungalovu kaldırdılar!
        Gizli kamera skandalının yaşandığı bungalovu kaldırdılar!
        Yaren'in yavruları da halkalandı! Uydudan izlenecekler
        Yaren'in yavruları da halkalandı! Uydudan izlenecekler
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Habertürk Anasayfa