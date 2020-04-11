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Üç kamu bankası hane halkı geliri 5 bin TL'nin altında olan ailelere 6 ay ödemesiz kredi desteği başlatmıştı.

Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından başlatılan destek kredileri temel ihtiyaçların uygun şartlarda finanse edilebilmesi amacıyla, 10 bin TL'ye kadar 36 aya kadar vadeyle sağlanacağı duyuruldu.

Başvuruna sahipleri internet üzerinden TC Kimlik numarası, cep telefonu numarası, kredi miktarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı gibi bilgilerini verdikten sonra başvurularına geri dönüş almaya başladı.

SMS üzerinden bilgilendirme yapan bankalar vatandaşlara kredileri kullandırmaya başladı. Şubeye gitmeye gerek kalmadan ATM'ler aracılığıyla alınabilecek kredilerde ilk 6 ay geri ödeme olmayacak. Sonrasında ise ay geri 188 TL ila 376 TL arasında ödeme yapılacak