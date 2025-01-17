Destek Finans Faktoring A.Ş. halka arz oluyor. 'DSTKF' kodu ile borsada işlem görecek firmanın halka arzında T1-T2 kullanılmayacak ve 80 milyondan fazla lot dağıtılacak. Yüzde 25 halka açıklık ile yatırımcıların radarına giren şirketin hisse fiyatı 46,98 TL olarak belirlendi. İşte, Destek Finans Faktoring merak edilen halka arz detayları...