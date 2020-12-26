Dericiler çıtayı yükseltti

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen, "2021 hedefimiz ihracatta 2019’a göre en az yüzde 30 büyüme. Fuara gelen yabancıların alım iştahı bu hedefi gerçekleştirebilecek olmamızın en büyük göstergesi. Türk deri sektörü altyapı anlamında dünyada lider konumda." ifadesini kullandı.
TDKD açıklamasına göre, 2019’u 243 milyon dolar ihracatla kapatan Türk deri sektörü küresel salgının yaralarını sarmaya başladı. Derneğin bu yıl 5’incisini düzenlediği "Leather&Fur" Fuarı sektör için "can suyu" oldu. 14 ülkeden yaklaşık 1.000 yabancı profesyonel iş insanının ziyaret ettiği fuarda, 30 milyon dolarlık ticaret hacmi gerçekleşti.
Deri ve dış giyim sektörü, bu fuarla özellikle yabancılara "üretmeye devam ediyoruz" mesajı verdi.
KAPASİTE KULLANIMI YÜKSELDİ
Açıklamada görüşlerine yer verilen TDKD Başkanı Gözmen, 1 milyar dolar ekonomik hacme sahip olan sektörün güçlenerek büyümeye devam ettiğini dile getirdi.
Gözmen, "Küresel ekonominin durma noktasına geldiği 2020’de Antalya’da iki fuar düzenledik. Ağustos ve aralık ayındaki etkinliklerimizde toplamda 100 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefledik. Elimize ulaşan veriler hedefimize yaklaştığımızı gösteriyor. Bu yılki fuarlarımızın gerçek ticari yansımalarını 2021’de alacağız. Ticaretten ziyade sektörümüze moral ve motivasyon kaynağı olduk. Atölyelerimizin ışıkları bu zorlu yılda fuarlarımız sayesinde hiç kapanmadı. Sektörümüzün genelinde şu anda kapasite kullanım oranları yükseldi. İki ay sonrasının siparişleri hazırlanıyor. Dernek olarak sektörümüzü ayakta tutmanın gayreti içerisinde olduk. 6'ncı fuarımız 25-28 Mayıs 2021'de yapılacak. Salgının sona ermesi halinde Antalya’ya 2 binin üzerinde yabancı bekliyoruz." yorumunu yaptı.
İTALYAN VE YUNAN MİSAFİRLER ŞAŞKINA UĞRADI
Antalya’da 11-14 Aralık'ta düzenlenen Leather&Fur Fuarı’nı değerlendiren Gözmen, "İtalya’dan ve Yunanistan’dan gelen ziyaretçilerimiz şaşkınlık içerisinde kaldılar ve en önemlisi mutlu oldular. Sektörler açısından tekrar hayata dönüş sinyallerini görmek onları sevindirdi. 2021’e 1-0 önde başlıyoruz. Fuarımızı sektörümüzle ilgili dünyanın en iyi fuarlarıyla kıyaslamaya başladılar. Bu bizim doğru şeyler yaptığımızı gösteriyor. Doğru işleri yapmaya devam edeceğiz. Deri, kürk ve süet özelinde dünyanın en büyük ihtisas fuarı olduğumuzu söylemek yanlış olmaz."ifadelerini kullandı.
Fiziki fuarların sektör açısından kritik öneme sahip olduğunu belirten Gözmen, şunları kaydetti:
"2021 hedefimiz ihracatta 2019’a göre en az yüzde 30 büyüme. Fuara gelen yabancıların alım iştahı bu hedefi gerçekleştirebilecek olmamızın en büyük göstergesi. Türk deri sektörü altyapı anlamında dünyada lider konumda. Satışlarımız tamamen fiziki. Fuarlara katılamadığımız zaman sektörümüz bitme noktasına gelir. Sanal fuarları ve dijital pazarlama faaliyetlerini dernek olarak elbette destekliyoruz ve yatırımlar yapıyoruz ancak yabancılar deriye dokunup hissetmedikleri zaman sipariş aşamasına geçmeleri zaman alıyor. Sanal fuarlarda numunelerin gidip gelmesi ve revizeler üreticilerimize üç aya yakın bir süre kaybettiriyor. Fiziki fuarlarda ürün yerinde görülüyor ve yerinde ticaret gerçekleşiyor."
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