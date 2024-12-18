Deprem bölgesindeki iş ortaklarıyla buluştu

Hepsiburada, “İş Ortağım Buluşmaları” etkinliklerinden bir diğerini deprem bölgesindeki iş ortaklarıyla bir araya gelmek üzere Gaziantep’te gerçekleştirdi. 6 Şubat depremlerinin ardından, afetten etkilenen 11 ilde e-ticaret ile kalıcı refahı tesis etmek için iki yıl sürecek Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programını başlatan Hepsiburada, bu kez de Gaziantep’te çevre illerden gelen KOBİ, esnaf, girişimci kadın ve kadın kooperatiflerine işlerini e-ticarette büyütmelerini sağlayacak çözüm ve fırsatları tanıttı.

REKLAM advertisement1 Etkinlik sırasında ayrıca Hepsiburada ve Gaziantep Ticaret Odası arasında bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Gaziantep Ticaret Odası’nın UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) ile hayata geçirdiği “Gaziantep'te Kadın Kooperatifleri ve Kadın Girişimcileri Güçlendirme” projesi kapsamında üretime başlayan kadınların ürünleri Hepsiburada ile e-ticarete kazandırılarak tüm Türkiye’ye ulaştırılacak. Hepsiburada Gaziantepli girişimci kadınları desteklemek için Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı kapsamında 1 milyon TL’ye kadar yüzde 50 komisyon indirimi, 500 adet ücretsiz ürün fotoğrafı çekimi, 6 ay ücretsiz kargo, hediye HepsiAd reklam bakiyesi destekleri ve daha pek çok avantaj sunacak. 25’e yakın Gaziantepli girişimci kadın ve kadın kooperatifinin 150’ye yakın ürününe Hepsiburada’da açılan Gaga Store mağazasından ulaşılabilecek.

KADIN TEKNOLOJİ GÜCÜ PROGRAMI GTO’nun ödüllü projesi Hepsiburada’nın Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı desteğiyle e-ticarete taşıdıklarına vurgu yaparak değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, “Gaziantep Ticaret Odası olarak, kadınların ekonomik hayatta daha güçlü bir şekilde yer almasını sağlayacak her projeyi destekliyoruz. İşte bu anlayışla hayata geçirdiğimiz "Kadın Kooperatifleri ve Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Projesi" bizim için yalnızca bir proje değil; aynı zamanda bir umut ve değişim yolculuğudur. UNHCR iş birliğinde 2022 yılında başlattığımız bu proje ile 200’den fazla kadına kapasite geliştirme eğitimleri, girişimcilik ve iş geliştirme destekleri sağladık. 15 yeni ürün geliştirdik, 7 patent başvurusunda bulunduk ve depremden etkilenen kadın kooperatiflerine 1 milyon 100 bin TL değerinde destek sunduk. Bu projenin en gurur verici başarılarından biri ise Dünya Odalar Federasyonu tarafından düzenlenen 13. Dünya Odalar Yarışması’nda, cinsiyet eşitliği kategorisinde dünya birincisi olmamızdır. Proje başarılarımızın en somut örneklerinden biri de GAGA Store’dur. Odamızın kurduğu Gaziantep Gastronomi Akademisi bünyesinde, kadınlarımızın ürettikleri ürünleri tüketiciyle buluşturan bir mağaza açtık. Bugün ise projemizin bu başarı hikâyesine yeni bir boyut kazandırıyoruz. Hepsiburada’nın Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı desteğiyle GAGA Store’u e-ticarete taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün ise şunları söyledi: “Hepsiburada olarak, kargodan ödeme ve vadelendirme çözümlerine, reklam ve pazarlama desteğine uçtan uca sunduğumuz çözümlerle ticareti dijitaleştiriyoruz. Ekosistemimizi oluşturan tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve müşterilerimizle birlikte, ekonomiye ve topluma katma değer sağlayan çözümler sunmaya odaklanıyoruz."