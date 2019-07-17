Akaryakıtta fiyat artışları, pazartesiyi salıya bağlayan gece yapılıyor. Hafta içinde zam ihtiyacı oluşsa bile pazartesi gecesine kadar bekleniyor. İndirim, hafta içinde oluştuğu günde pompa fiyatlarına yansıtılıyor.

15 TEMMUZ TATİL

Uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları, geçen hafta dünya genelinde yaşanan gerginliklerin etkisiyle ciddi biçimde arttı. Benzin ton fiyatı 633 dolardan 684 dolara, motorinin 583 dolardan 611 dolara kadar çıktı. Bu durum benzinde 30-31 kuruş, motorinde 20-21 kuruş zammı gündeme getirdi.

Gözler, 15 Temmuz pazartesi günü “eşel mobil” sistemini işletip işletmeyeceğiyle ilgili olarak Maliye’ye çevrildi. Resmi tatil olduğu için herhangi bir adım atılmadı.

Aynı gün, uluslar arası piyasalarda milyonlarca kişiyi sevindirecek bir gelişme yaşandı. Motorin ve benzin fiyatları gevşedi. Motorinin ton fiyatı 607 dolara, benzinin 668 dolara kadar düştü.

Bu gelişmeyle birlikte zam ihtiyacı da geriledi. Benzinde 20 kuruşa, motorinde 18 kuruşa kadar düştü.

Benzin, gece yarısı 11 kuruş zamlandı. Devlet, kalan 9 kuruşluk zam ihtiyacını da “eşel mobil” sistemini işleterek, ÖTV’den karşıladı. Motorin de 15 kuruş arttı, 3 kuruş da ÖTV’den karşılandı.